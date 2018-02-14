高教分配款出爐 游梓翔：大鍋飯造成人均不公

圖為原「優九聯盟」（U9 League）的九間北部私校。(本報系資料)

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中時電子報

「高教深耕計畫經費」在過年前出爐，全台一百多所大學通通有獎。然而，本來就不多的經費卻被稀釋了，算到學生數量多的私校，人均經費更少。世新大學新聞傳播學院院長游梓翔認為，這對幾所辦學績效好的傳統私校很不公平。

游梓翔今（14日）發文，表示對「高教深耕計畫經費」分配不均的質疑。他說，「鍋本來就不大，人人有得吃的結果，每人分配到的必然更少，這是基本算術問題。」

游梓翔提出一個問題點，就是大家都只關注到個別學校經費多寡，但是卻卻忽關鍵的「人均經費」。以北部歷史悠久的原「優九聯盟」大學為例，除了北醫、大同差強人意外，其它7間學校列在54到68名的後段班，反而輸給評定為在退場「淹水線」上下的大學。

游梓翔感嘆，辦學成績好的績優「大戶」，家中的每個孩子反而吃得更少，這樣台灣的大學教育真的能夠「深耕」嗎？

以下是原「優九聯盟」中，7間學校之經費排名：1，東吳大學，排名54，人均5,600元；2，世新大學，排名57，人均5,100元；3，實踐大學，排名60，人均4,300元；4，銘傳大學，排名62，人均3,800元；5，淡江大學，排名64，人均3,300元；6，輔仁大學，排名65，人均3,000元；7，文化大學，排名68，人均2,700元。

備註：原優九聯盟現已更名為「優久聯盟」，加入中原、逢甲、與靜宜等三校。

(中時電子報)

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