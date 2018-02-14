圓山飯店前總座蔣祖雄 掌理溪頭米堤大飯店

溪頭米堤大飯店周邊森林密布，內部設施完善。（廖志晃攝）

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溪頭米堤大飯店總經理李麗裕（右），禮聘蔣祖雄（左）出任總經理。（廖志晃攝）

觀光業界面臨寒冬待春暖，溪頭風景區指標旅宿─米堤大飯店發奮圖強，禮聘前圓山大飯店總座蔣祖雄接掌總經理；兼具台灣、大陸5星級飯店經營實務經驗的蔣祖雄說，將提升服務品質，爭取國內旅遊市場，還要拓展消費力強的大陸、日本客源。

米堤大飯店負責人李麗裕表示，蔣祖雄在旅宿業界歷練完整，曾經擔任喜來登、圓山大飯店、北京天倫王朝飯店總經理等要職，去年從圓山退休，延攬蔣祖雄加入米堤團隊，就是希望借重他的經營管理長才，讓米堤大飯店風華再現。

李麗裕表示，他與蔣祖雄在上海市舉行的國際旅展相識，當時，看到他親自帶著圓山大飯店團隊搶大單，堅持到最後都不鬆懈，敬業的精神讓他感到很敬佩。

李麗裕強調，溪頭森林蓊鬱，還有竹海連山，景觀秀麗，更有豐富的負離子、芬多精，以及品質絕佳的山泉水；飯店設施完善，使用歐洲進口的古董家具，也是台灣少數以歐洲規格營造的飯店，希望在蔣祖雄的領導下，讓米堤成為南投縣的驕傲。

蔣祖雄表示，圓山大飯店具有半官方的性質，當年他到任，看到財務報表的人事、營運成本就傻眼了！因此著手整頓，他堅持員工薪水、福利不縮水，但是必須開源節流，提升餐飲住宿品質，初期反彈很激烈，甚至請來立委施壓，但是他挺下來，圓山業績成長，同仁也與有榮焉！

蔣祖雄強調，米堤的建築、設備都不輸圓山大飯店，更有溪頭的絕美風景引人入勝，未來他將和員工一起努力，營造賓至如歸的服務品質，讓客人口耳相傳再回流。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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