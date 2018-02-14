差太多！男子一邊睪丸腫如拳頭 竟是癌症晚期

男子單邊陰囊腫的比拳頭還大，最終確診睪丸癌。（周固提供）

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周固呼籲，民眾進行親密關係時，可以同時留意、觀察彼此身體有無異狀。（倪浩倫攝）

睪丸異常變大，兩邊大小不同，當心是癌症作祟！一名37歲的吳先生，近半年覺得左側陰囊愈來愈大，但因沒有疼痛感而不以為意，近來在發生親密關係時被女友「愈看愈不對」，覺得其中一邊陰囊「怎麼比拳頭還大」，直覺不對勁而逼著男友就醫，最終確診睪丸癌，切下逼近1公斤的腫瘤。

根據最新癌症登記報告，我國2015年共新增249名惡性睪丸癌患者、發生率居男性癌症第21名，另造成25人死亡。收治上述病例的書田診所泌尿科主任周固指出，睪丸癌至今仍找不出原因，但根據統計，有隱睪症的民眾，罹患睪丸癌機率是一般人10~20倍、不孕症患者也高出10倍，有家族史者，罹癌機率也較高，發病年齡以15~35歲、60歲以後為高峰。

吳先生半年前自覺左側陰囊逐漸變大，但因沒有疼痛感而不以為意，日前和女友發生親密關係時，對方卻愈看愈奇怪，認為怎麼兩邊陰囊的大小差那麼多，右側僅約拇指大小，左側則腫得比拳頭還大，堅持要吳先生前往就醫。

經超音波檢查發現確實為腫瘤，且其中一項癌症超標正常值數萬倍，最終透過手術切下重達950公克的腫瘤，但同時發現已有遠端轉移，已屬於較晚期的睪丸癌，幸透過後續治療，目前狀況穩定。

周固說，睪丸癌主要以單側發生佔大宗，初期大多不痛不癢，有沉重、悶痛、睪丸變硬等症狀，若到了晚期，則可能會合併淋巴腺腫大；他提醒，國內睪丸癌患者多在早期就發現，治療效果佳，5年存活率逼近100％，晚期也有35~75％。

今日是情人節，周固呼籲，民眾在嘿咻時，可以同時留意、觀察彼此身體有無異狀，若兩邊陰囊出現大小不均、有硬塊等情形，便應盡早就醫檢查。

(中時)

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