視察春節疏運 柯文哲：要建立交通預報制度

台北市長柯文哲今視察春節疏運，強調未來要建立交通預報制度，讓駕駛及早知道哪裡塞車。（王英豪攝）

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中時

今天是小年夜，台北市長柯文哲一早就到台北捷運行控中心、北市交控中心視察，向乘客直播拜年。被問及春節前不是尖峰時刻也塞車，柯文哲強調，市府已開始把過去幾年的數據做成交通預報，未來要慢慢建立預報制度，讓用路人知道哪裡塞車，及早避開路段。

柯文哲表示，他查過往年資料，農曆年前4周交通流量就開始上升，今天運量會最高，北市大概到除夕下午，交通流量才會下降。市府已在整理過去數據，公布在網站上，今年結束會再來對對看，以前有天氣預報，現在也要建立交通預報的制度。

他還說，北市現在已可以遠端遙控，各路口都有裝顯示器，可以知道哪些路段塞車，99％的紅綠燈號誌狀況都可顯示在交控中心，現在市府正在研究，如何更有效把路況訊息傳遞給駕駛，讓用路人及時知道哪裡塞車。

柯文哲到北捷行控中心視察時，除慰勞值班同仁，也進一步了解大夜班輪值情形。他說，本來以為北捷大夜班交控人員較少，今天發現不是，晚間12點捷運雖收班，但工程車、磨軌車都得在深夜運作，因此大夜值班人數無法下降。

柯文哲直說，這些人員非常辛苦，50幾歲還要留守大夜班，這一幹就是20幾年，怎麼撐得住？聽聞北捷人員說，包大夜班同仁每月需值20天以上，才有大夜加給每天450元，柯直呼「太低了啦」，台大醫院已經加到每天700元了，但被問及是否要替北捷運員工加薪，柯未回應。

(中時)

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