民調：逾八成綠支持者認為 台北市長應提自己人

民調顯示，66.5%支持民進黨提名姚文智。(本報系資料)

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民進黨親英系今(14日)公布台北市長民調，指民進黨支持者近八成認為應提名自己人，66.5%支持黨提名姚文智，民進黨支持提名自己人、支持提名姚文智的比例都來到新高。民進黨支持者支持柯文哲的比例一路下降，已降至三成左右。顯示這一個月來，民進黨與柯文哲的台灣價值差異的效應已逐漸發酵產生「位移」，民進黨基層對與柯文哲分道揚飆的想法漸成共識，。

此外，調查結果發現，在民進黨支持者部份：民進黨支持者有76.9%認為民進黨與柯文哲的價值理念不相同。

上述結果顯示，姚文智從12月中宣佈參選後已爭取到過半民進黨支持者歸隊，逆勢上揚，已取得半數民進黨支持，但仍有待繼續努力，爭取更多民進黨選民支持，呂秀蓮則甫宣布參選，局面尚不明朗。

民調顯示，有78.8%認為黨應該提名自己的候選人，有66.5%支持黨提名姚文智，若提名呂秀蓮的話，則有24.9%支持。與過去媒體曾揭露的結果相較，民進黨支持提名自己人、支持提名姚文智的比例都來到新高。

此外，民進黨提名姚文智與丁守中、柯文哲競爭時，黨內有50.5%會支持姚文智，31.5%支持柯文哲；如果是提名呂秀蓮時，則黨內27.9%會支持呂秀蓮，41.8%會支持柯文哲。

上述結果顯示，姚文智從12月中宣佈參選後已爭取到過半民進黨支持者歸隊，但仍有待繼續努力，爭取更多民進黨選民支持，呂秀蓮則甫宣布參選，局面尚不明朗。

(中時)

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