台北市長三足鼎立 柯文哲民調還是最高

2018年02月14日 11:58 中時 曾薏蘋 、 王英豪

民進黨親英系今公布台北市長民調，不分政黨認同屬性的全體民眾，若民進黨、國民黨、柯文哲三足鼎立時，民進黨提名姚文智、國民黨提名丁守中、則支持度分別為：姚文智16.1%、丁守中26.6%、柯文哲44.2%，柯文哲還是最高。

年底即將舉行台北市長選舉，民進黨內是否提名或要禮讓柯文哲，至今尚未明朗，日前已宣佈爭取提名的姚文智之外，前副總統呂秀蓮也宣佈參選，民調顯示，在不分政黨認同屬性的全體民眾中，也有69.0%認為民進黨與柯文哲的價值理念並不相同，並有64.0%認為民進黨應該提名自己的候選人。

若不設前題進一步詢問，有36.7%支持提名姚文智，19.4%支持提名呂秀蓮。顯示愈來愈多人認為民進黨與柯文哲應各自競選，且已有三分之一以上的民眾支持民進黨提名姚文智。

此外，若民進黨提名的是呂秀蓮，則是呂秀蓮11.6%、丁守中28.1%、柯文哲46.9%。過去媒體民調中，姚文智的支持度經常在10%左右，但此份民調中，姚文智已來到16.1%，丁守中則相對穩定。顯示隨著姚、呂宣佈參選及蔡總統日前「偏心姚文智」等說法、姚立明的發言，選情已逐漸產生變化。

民調顯示，整體而言，柯文哲目前仍暫領先，不過選情在春節前後已產生變化，民進黨基層逐漸回歸、轉向，倘若回歸的趨勢不變、速度加快，未來民進黨、國民黨、柯文哲三足鼎立的局面極可能成形，競爭將會加劇烈。

本次調查由台灣世代智庫主辦，委託全國公信力民調公司執行，調查日期為2018年2月8日至9日，總計成功訪問1,076位20歲以上民眾，在95%信心水準下，抽樣誤差不超過±3%。

(中時)