蕭煌奇爆密戀「前女友」閨密 見過父母只差步禮堂

才喊單身想婚的金曲歌王蕭煌奇，爆密戀舊愛兼經紀人的圈外人閨密，甚至雙方父母見過面，結婚只差一步。(中時資料照片)

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中時電子報

金曲歌王蕭煌奇去年推出新專輯，記者會上他稱自己單身，許願2年內結婚，沒想到今爆出他以密戀一年多，對方是從是行銷工作的圈外人，不僅如此，還是他經紀人舊愛的閨密，傳已經是見過家長的程度，就只差辦個婚禮步入禮堂。

口口聲聲自稱單身的蕭煌奇，如今不僅被爆有交往對象，還直接跳級傳好事近！據《壹週刊》報導，蕭煌奇跟經紀人陳莉莉合作多年，去年在發片記者會上還感謝對方相伴不離棄，頗有認愛的感覺，然當事人均否交往關係，只是陳莉莉仍被視為他的「前女友」，今《壹週刊》爆料，日前才說單身但想婚的蕭煌奇，被爆早有新歡C小姐，女方是陳莉莉的閨密，在行銷公司上班，經常舉辦活動、演唱會，因此若要發藝人，就會找蕭煌奇，雙方因此相識並常一起吃飯、聊天，因此感情逐漸升溫，至今交往了1年多。

而蕭煌奇密戀1年多有跡可循，去年他擔任鄭秀文香港紅磡八場演唱會固定嘉賓，C小姐還和圈內友人特地飛到香港力挺，還到後台探班，蕭煌奇去年在板橋購入新屋，中秋開烤肉趴時，C小姐不僅到場，還忙進忙出宛若女主人，然兩人相當低調，C小姐臉書唯一一張恩愛同框照，竟是帶著假髮跟蕭煌奇臉貼臉，靠著手部刺青才認出是同一人，足見對這段關係的保護，據悉，目前兩人已達雙方家長都見過面的程度，應了天王有意成家的想法。

針對新戀情暨婚訊，蕭煌奇經紀人回應《自由時報》，表示確實跟C小姐有業務往來，坦言雙方很熟，女方去蕭家吃過飯，確實認識蕭家人，但只是一般的來往，不是戀人關係，C小姐也驚呼彼此只是朋友，說交往甚至結婚「怎麼可能」。

(中時電子報)

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