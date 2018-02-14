啊！大學音樂術科考試 木板放大腿當桌子

2018年02月14日 12:57 中時 鄭舲

由台師大主辦的大學聯招音樂術科筆試過往都在國家音樂廳舉辦，今年因為兩廳院整修，改在台師大體育館考試，但有考生反映考場只有椅子沒有桌子，只能將木板放在大腿上寫考卷，蜷著身體作答非常辛苦。綠委黃國書今天舉行記者會，要求高教司與招聯會檢討術科學生應試環境，不能因為音樂考科考生人數較少，就給予差別待遇。

黃國書說，近二十年來考生的確都是用木板代替桌子，但過去在國家音樂廳考試時，場地的椅子有扶手，考生勉強能將木板架在扶手上克難作答，今年主辦單位所幸只提供沒有扶手的椅子，讓考生只能蜷著身體考試，希望台師大及教育部能思考提供更友善的空間，照顧考生權益。

台師大回應，音樂術科的筆試場地有幾點需求，首先是要有一致性，所有考生必須統一在一個考場同時聆聽考題；再來是聽寫考題會有多個聲部，音響設備要求非常高；另外就是要有鋼琴，當音響設備故障或停電時，老師可以現場彈奏考試。

台師大表示，起初也有考量以中山堂作為考試場地，但因為今年考生有1300多名，空間不夠，才會選擇台師大體育館。至於以木板作為桌子，也是受限於考場空間，若放置桌子考場會過於擁擠，所以採取過往做法發放木板，是否有更好應變方式，會持續討論。

高教司則強調，提高考生的應考環境及權益，是教育部一直以來的目標，會虛心求教，今年遇到的問題會列為明年規劃試場的檢討項目，場地問題將邀集各相關單位協調。

(中時)