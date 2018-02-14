人美心美! 女行員細心攔阻遭騙貿易商百萬匯款

2018年02月14日 12:24 中時 張妍溱

農曆新年將屆警方盯緊詐團出手，台中市一名王姓貿易商接獲歹徒電話，假冒客戶欲買貨要求王先匯款3萬歐元，折合台幣約120萬元，經銀行游姓女職員發現轉帳帳號為不正常戶況，通報警方成功阻詐，另高齡七旬的簡婦要匯款10萬元給遠在中東的「醫生男友」，也是游女發現阻詐，過年前接受台中市警局長楊源明頒發「年終獎金」。

「匯款帳號怪怪的？」游姓女行員指出，王姓貿易商是銀行往來戶，日前突然到銀行說要匯款3萬歐元給廠商，由於對方是新客戶，因此她特別小心謹慎，但發現對方的匯款帳戶出入異常，她提醒王再跟廠商做最後確認，「打草驚蛇」的舉動歹徒銷聲匿跡才驚覺是詐騙手法。

游女表示，近年來詐團盛行，擔任銀行櫃台如同「守門員」有責任第一線幫客戶防堵詐騙，日前1名簡姓熟女到銀行匯款，指名要給人在中東戰地的「醫生男友」她一聽是詐騙老梗「沒見過面需要幫忙解合約」等騙術慢慢突破簡婦心防，讓她放棄匯款，成功阻詐。

笑容甜美細心的游女說，「跨國網戀」專挑熟女行騙，以「女人最懂女人」的立場，絕不能讓這些網路「渣男」得逞。台中市警局統計，2017年全台中市金融機構一共攔阻詐騙30件，金額高達2930萬元，呼籲金融機構、店家及民眾提升危機意識，避免遭歹徒覬覦。

(中時)