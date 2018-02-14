春節天氣好空品差 環保署啟動應變機制

2018年02月14日 12:42 中時 廖德修

天氣很好、空品不佳，似乎是秋冬空汙季的特色。好不容易寒流結束，各地晴朗溫暖，但據環保署空氣品質預報，春節期間可能因氣象擴散條件不佳，影響空氣品質；環保署為避免紅害發生，已請地方政府及中央部會強化應變措施提早因應。

環保署春節期間空氣品質預報如下：

15日（除夕）─鋒面前緣，中南部擴散條件不佳，橘色提醒至紅色警示。北部、竹苗、金門及馬祖為普通等級，東半部良好。

16日（初一）─鋒面接近快速通過，東北風偏弱，中南部擴散條件持續不佳，空品以橘色提醒為主；北部、竹苗為普通等級，東半部良好。

17日（初二）：受微弱東北風影響，且可能挾帶汙染物，北部、竹苗為普通等級，沿海局部地區將出現橘色提醒。中南部擴散條件持續不佳，空品為橘色提醒至紅色警示，東半部良好。

18日（初三）：各地天氣穩定，西半部大氣擴散條件普遍不佳，中南部空品為紅色警示至橘色提醒。北部、竹苗為普通等級，東半部良好。

19日（初四）：各地天氣持續穩定，西半部大氣擴散條件仍不佳，空品為紅色警示至橘色提醒；北部、竹苗為普通等級，東半部良好。

20日（初五）：鋒面通過及東北風增強，北部、東半部有短暫雨，中南部擴散條件持續不佳，空品為紅色警示至橘色提醒；北部、竹苗地區為普通等級；東半部良好。

環保署己持續請台電與其他公營事業、中央部會盡最大可能配合減排措施，並呼籲各固定汙染源於春節空氣品質不佳期間，配合批次作業調整停機、製程降載、停止吹灰，共同維護空氣品質。

春節連假期間，環保署請民眾盡量搭乘大眾交通工具並減少車輛怠速時間，持續1尊3少1目標，即尊重宗教信仰、少香少金少炮、達成照顧民眾及信眾健康目標，避免空品質惡化。民眾亦可隨時留意環境即時通APP或愛環境資訊網，了解空品即時訊息做好自我防護。

(中時)