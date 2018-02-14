農曆春節知性之旅 住六福萬怡送特展門票

2018年02月14日 12:23 中時電子報 綜合報導

農曆春節想來一趟深度又知性的旅遊嗎？六福旅遊集團旗下台北六福萬怡酒店推出「2018萬怡玩樂假期住房專案」，即日起至2月28日訂房入住，可選擇『兩天一夜』或『三天兩夜』的住房專案，每房免費贈送時藝多媒體主辦的特展門票2張，包括去年11月在台北國立故宮博物院盛大登場的「大英博物館藏埃及木乃伊：探索古代生活」特展，截至目前累積參觀人數已突破25萬人次，展期只到2月18日，錯過得親自飛一趟英國才能親眼見證木乃伊帶來的震撼。還有在台北華山文創園區展出，小朋友最愛的「可愛巧虎島特展」、松山文創園區展出的「亞米．海因的設計狂想亞洲巡迴特展」、以及在台中文創產業園區展出的「粉紅豬小妹超級互動展」和在高雄夢時代展出的「ART-ZOO藝術動物園 氣墊樂園」，可供入住旅客選擇。

台北六福萬怡酒店針對寒假和農曆春節推出的「2018萬怡玩樂假期住房專案」即日起開放訂房，可以NT$6,980起（需加10%服務費和5%稅金）入住豪華客房兩天一夜或以NT$11,800起（需加10%服務費和5%稅金）入住豪華客房三天兩夜，入住可享敘日全日餐廳早餐兩客，時藝多媒體主辦的特展門票包括「大英博物館藏埃及木乃伊：探索古代生活」特展門票兩張、「亞米．海因的設計狂想亞洲巡迴特展」、「ART-ZOO藝術動物園 氣墊樂園」、「可愛巧虎島特展」、「粉紅豬小妹超級互動展」5選1或是「六福村主題遊樂園門票」，門票每組2張各限量10組，入住另享館內免費無線網路、特約停車場免費停車、無限次使用健身中心設施、 客房Mini Bar招待。

台北威斯汀六福皇宮 絲路宴五星早餐饗宴。(六福皇宮提供)

台北威斯汀六福皇宮針對中南部旅客北上拜年和歸國華僑回國探親推出的「戊戌迎春住房專案」即日起開放訂房，可以NT$10,999（需加10%服務費和5%稅金）入住豪華客房一晚，品嚐完絲路宴互動式餐廳的早餐後，拿著隨房贈送的悠遊卡One Day Pass搭乘捷運拜年或走春，結束一天緊湊忙碌的行程再體驗價值NT$6,000的La Pure SPA雙人療程，在忙碌的春節行程放鬆身心。

(中時電子報)