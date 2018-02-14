花蓮震災突顯新加坡口糧設計遠勝國軍

2018年02月14日 14:40 中時電子報 喻華德

最近在花蓮地震救災現場同時出現新加坡援助的軍用口糧與我國軍口糧，曾引發哪種口糧較優的議論。雖然我國軍後勤單位主管表示「我們的比較好吃」，但軍事專家分析指出，新加坡國軍用口糧整體設計遠勝國軍。

新加坡口糧開箱試吃

國軍在一月初改版的新式口糧此次首度投入救災，提供災民和救災人員食用。當時曾被陸軍後勤指揮部補給處處長劉雅魁少將個人認為新加坡軍用口糧「沒有我們的好吃」

據一位精研軍用口糧的軍事專家分析，國內目前對於災區現地飲食的觀念仍然以「現場烹煮」為主，這會消耗大量水源，而且存在「集體食物中毒」的可能性。此外埋鍋造飯所依賴的志工，自身的體力能支撐多久也是問題。如果在第一時間改用口糧，可以將最大人力全數投入救災，僅需要部分不具備救災技能的人來分發口糧，這是人力物力總和最佳化的運用的方式，能迅速解決最麻煩但也是最關鍵的後勤工作。

新加坡對於提供人道救援行動的經驗非常豐富，從物資清單中可發現，這些從捐贈單位提供的物資「無需軍方打包」，再配重上運輸機的作業。而是軍方全部一手包辦(新加坡稱為一腳踢)，在接到命令後，從庫房拉出物資，飛官準備好飛行任務，物資到了以後就可以出發，完全掌控在軍方的手裡，不需要費時在各單位間協調。

口糧也是各種物資之外最重要的一環，畢竟吃是最重要的，這也是為何當國軍開始發展口糧時，軍事媒體就想到要讓軍用口糧用在救災的可能性。

新加坡軍用口糧三號餐

新加坡此次援助的口糧不同於一日份野戰口糧，一日份是一包三餐，一箱內含十包。從軍方的照片的外箱研判，是一包一餐的包裝（One Meal Field Rations）），而且註明是清真(HALAL)食品，非素食(Non-Vegetarian)，也就是雞肉口味。雖然並未註明，但據信不包含辣味口糧在內。一箱應不超過20包，一包熱量約1千卡洛里，非速食共有7款菜單，內容物包含主餐（雞肉腰果飯/甜芝麻醬雞肉通心粉/Moon Dhall dumpling(類似油飯)）、餅乾（奶油/可可）、曼陀珠、什錦水果能量棒、寶礦力水得即溶包等。

民國93年9月27日，陳水扁政府時任外交部長陳唐山在接見「台灣外館正名運動聯盟」時，批評新加坡只是「一個鼻屎大的國家」，卻敢「耀武揚威」在聯合國奉承中華人民共和國、批評台灣。對新加坡共和國這次「以德報怨、雪中送炭」援助中華民國花蓮震災，所展現的氣度和胸襟實為對同為島國的臺灣政客和人民的最好的表率。

而被陸軍官員評為「不如國軍口糧好吃」的新加坡口糧，不論是內容物的營養價值、口味選擇，還是包裝設計便利後勤整備的優越性，對照本報先前的分析，實乃突顯出國軍權責單位的無能和落後！對於也曾派出C-130H力士型運輸機載運物資參與南亞海嘯、印尼及菲律賓的救災的中華民國，倘若下次有機會出國人道救援，難道還是要繼續停留在運送「泡麵」救災的層次嗎？

(中時電子報)