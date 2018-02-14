OL向男友坦白遭主管性侵 未獲安撫反被求分手

OL10年前向男友坦白遭上司性侵，豈料未獲安撫，還以分手收場。（非當事人示意圖／達志影像）

友善列印
中時電子報

1名30多歲OL，10年前慘遭公司黃姓主管約會性侵，為了生活繼續忍辱留在公司，但交往多年的男友卻為此要求分手，讓女子近乎崩潰。10年後，OL已離開該公司，卻從老同事那裡得知黃男又向其他女子伸狼爪，為了不讓其他人受害，勇敢提出告訴，台北地檢署依照相關證人的證詞，將黃男涉嫌強制性交罪起訴。

OL在2007年1月間有個論及婚嫁的男友，當時她在台北市一家公司任職，工作穩定，可是當時公司的黃姓主管追求她，一次黃男邀請OL看電影，結束後黃男便開車載OL返回住處，卻藉故進到住處，並在聊天的過程中鬆懈女子的心房，然後將她撲倒在沙發上，一隻手壓住她的雙手，另一隻手則脫掉她的牛仔褲，儘管OL不斷掙扎，哭求黃男停止，但是黃男就是不罷手，且在成功脫掉OL的褲子後，性侵得逞。

OL事發後打電話給直屬主管及幾名同事，告知遭到黃男強暴，同時傳簡訊給黃男，「我沒有告你，是我對你最大的慈悲」，並向男友坦白，原本以為誠實為上策的她，沒想到換來分手的結局。OL怕工作沒了生活也成問題，因此忍辱偷生的在公司繼續工作，直到找到新的工作後，OL才擺脫這個夢魘，重新過正常的生活，沒想到2015年間，黃男又以相同手法對另一名女同事作出不當舉動，因而決定不再姑息，去年正式對黃男提告。

檢察官傳喚知情的前同事及OL的前男友，確認OL在案發後曾泣訴遭到黃男強暴，還出現精神狀況不穩情形，認定黃男涉有重嫌，依涉犯強制性交罪起訴。

(中時電子報)

調查局破史上最大搖頭丸走私案 … 小孩亂竄遭制止 奧客惱羞竟揪老…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。