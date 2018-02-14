OL向男友坦白遭主管性侵 未獲安撫反被求分手

2018年02月14日 12:54 中時電子報 張國欽

1名30多歲OL，10年前慘遭公司黃姓主管約會性侵，為了生活繼續忍辱留在公司，但交往多年的男友卻為此要求分手，讓女子近乎崩潰。10年後，OL已離開該公司，卻從老同事那裡得知黃男又向其他女子伸狼爪，為了不讓其他人受害，勇敢提出告訴，台北地檢署依照相關證人的證詞，將黃男涉嫌強制性交罪起訴。

OL在2007年1月間有個論及婚嫁的男友，當時她在台北市一家公司任職，工作穩定，可是當時公司的黃姓主管追求她，一次黃男邀請OL看電影，結束後黃男便開車載OL返回住處，卻藉故進到住處，並在聊天的過程中鬆懈女子的心房，然後將她撲倒在沙發上，一隻手壓住她的雙手，另一隻手則脫掉她的牛仔褲，儘管OL不斷掙扎，哭求黃男停止，但是黃男就是不罷手，且在成功脫掉OL的褲子後，性侵得逞。

OL事發後打電話給直屬主管及幾名同事，告知遭到黃男強暴，同時傳簡訊給黃男，「我沒有告你，是我對你最大的慈悲」，並向男友坦白，原本以為誠實為上策的她，沒想到換來分手的結局。OL怕工作沒了生活也成問題，因此忍辱偷生的在公司繼續工作，直到找到新的工作後，OL才擺脫這個夢魘，重新過正常的生活，沒想到2015年間，黃男又以相同手法對另一名女同事作出不當舉動，因而決定不再姑息，去年正式對黃男提告。

檢察官傳喚知情的前同事及OL的前男友，確認OL在案發後曾泣訴遭到黃男強暴，還出現精神狀況不穩情形，認定黃男涉有重嫌，依涉犯強制性交罪起訴。

(中時電子報)