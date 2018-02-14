新年新氣象 遠東航空馬卡龍客艙創造新視覺

遠航客機座椅換上超可愛馬卡龍色系。圖：遠航提供

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香甜的柿子橘搭配上可口的鳳梨黃雙色系座椅。圖：遠航提供

遠東航空為了陪伴旅客度過難忘的搭機時光，農曆新年起MD機隊客艙座椅陸續由企業灰改造成超可愛馬卡龍色系!香甜的柿子橘搭配上可口的鳳梨黃，活潑清新的椅套以雙色系主打新視覺，祝福搭機旅客「事事如意、好運旺旺來」！

同時，配合新椅套的設計，也推出日本新潟縣觀光大使萊盧比少校與小紅鞋空姐系列的頭枕巾，為旅客帶來春節喜慶的氛圍，也營造客艙溫暖又活潑的新氣象。改艙工作目前已經完成兩架，其餘8架客機將陸續完成改艙。

首度登場的日本新潟縣觀光大使萊盧比少校為當地滑雪活動的代表人物，為歡迎他在客艙與旅客見面，遠東航空在春節期間也特別推出新年抽大獎的活動。

活動期間自2018年2月14日至2018年2月28日止，只要分享遠航臉書「新年新氣象遠航機艙新花樣！」活動貼文並說明連結內容『#遠東航空獨家直飛新潟』，同時標註(Tag)1位朋友，就有機會抽中桃園－新潟免費機票，豐富大獎等你來拿，敬請把握！

遠東航空獨家直飛桃園-新潟航班自四月份起由每週兩班增加為每週四班，機票最低價9,500元起，只要三小時的航程就可以抵達日本魚米之鄉，心動不如馬上行動。

桃園-新潟航班資訊：每周一、五去程FE622 出發0830，抵達1300，回程FE621出發1400， 抵達1630。每周三、六去程FE622 出發0510， 抵達0930，回程FE621出發1030，抵達1310。

(工商)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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