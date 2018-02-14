台64線事故死傷 重機是小型車11.88倍

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重機團體爭取550cc紅牌重機上國道，交通部高公局去年委託中華民國運輸學會依安全、秩序、行為指標，分析大型重機與小客車行車數據，今（14）公布第二季檢核結果，重型機車的事故死傷、違規率依舊高於小型車，尤其在台64線每百萬延車公里死傷事故件數，重機是小型車的11.88倍。

立法院2011年修法通過《道路交通管理處罰條例》，開放550cc以上大型重機，不過須由交通部公告試辦開放國道行駛，至今只有國3甲約5公里的路段開放，讓重機團體相當不滿。交通部去年7月1日起，對平面道路、20條省道快速公路、雙北高雄部分高架或快速道路以及國3甲線，進行為期1年的規劃，蒐集紅牌重機肇事率（受傷與死亡數）、違規件數、不良行為等3項指標，並與小型車的指標相比，作為是否擴大試辦的依據。

中華民國運輸學會去年11月已公布第一季（去年7月至9月）的檢核結果，台64線每百萬延車公里的事故件數上，大型重機約為小型車的11.6倍。而在違規件數上，無論國3甲或是台64線，重機違規比例皆遠高於小型車。

第二季（去年10月至12月）報告今也出爐，台64線每百萬延車公里死傷事故件數，大型重機與小型車分別為1.509及0.127，大型重機高出11.88倍。違規件數方面，大型重機在國3甲的違規比例，是小型車的1.7倍；在台64線的違規，大型重機是小型車的4.4倍。

中華民國運輸學會指出，大型重機在快速道路與高速公路，違規和肇事表現比較不好，小型車的違規件數雖然較多，但小型車使用量也遠高於重機，因此是以百萬延車公里來計算。學會強調，僅做客觀的數據統計，最後的決策仍由交通部決定。

(中時)

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