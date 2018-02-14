酒後上路超速狂飆 害友人年關前喪命

郭男駕駛的自小客車，疑超速失控追撞前方車輛，其車頭已變形全毀。（張伊珊翻攝）

友善列印
中時電子報
、中國時報
武姓女子遭後方來車追撞，其所駕駛的白色自小客後方受損嚴重。（張伊珊翻攝）

嘉義一名29歲郭姓男子，酒後開車載兩名友人外出，在台一線上超速狂飆，追撞前方小客車，導致車輛翻覆撞上安全島，車內杜姓友人重傷，阮姓友人不治身亡，可惡的是，肇事郭姓男子酒測值高達0.89毫克，目前警方正在釐清詳細肇事原因。

78年次的郭姓男子酒後開車，行經台一線往南256公里寮頂路段，疑似超速失控撞上前方白色自小客車後翻覆，車上29歲越南籍阮姓男子當場死亡，郭男及另名乘客杜男送醫急救。經警方實施酒測， 郭男酒測值達0.89，涉嫌酒駕肇事，被依公共危險罪嫌送辦。

嘉義縣民雄鄉13日晚間10許，發生一起酒駕肇事死亡車禍，據目擊民眾表示，郭男駕駛自小客在台一線往南路段超速狂飆，還不斷按喇叭超車，行經256公里寮頂路段時，疑失控且未注意到前方武姓女子駕駛白色自小客才撞上。

郭男車子衝撞前方自小客後，疑又撞上安全島，導致車子全毀變形、車內物品散落一地，駕駛及2名乘客受困車上。民雄消防局獲報後趕到現場救援，駕駛郭男身上有多處受傷，且滿身酒味，阮性男子已無生命跡象，另一乘客杜男則被拋出車外，造成胸骨骨折、多處挫傷。

警方表示，遭追撞的武姓女子其酒測值為0，僅受輕傷不願就醫，阮男送醫後宣告不治。郭男酒測值達0.89，目前仍在加護病房治療中，詳細肇事原因責任歸屬仍需調查。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

(中時電子報)

超商偷保險套一天內用完了？竊賊… 國道警執勤重傷縫400針 內政部長…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。