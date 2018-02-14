酒後上路超速狂飆 害友人年關前喪命

2018年02月14日 13:09 中時電子報 黃眉青 、中國時報 張伊珊 、中國時報

武姓女子遭後方來車追撞，其所駕駛的白色自小客後方受損嚴重。（張伊珊翻攝）

嘉義一名29歲郭姓男子，酒後開車載兩名友人外出，在台一線上超速狂飆，追撞前方小客車，導致車輛翻覆撞上安全島，車內杜姓友人重傷，阮姓友人不治身亡，可惡的是，肇事郭姓男子酒測值高達0.89毫克，目前警方正在釐清詳細肇事原因。

78年次的郭姓男子酒後開車，行經台一線往南256公里寮頂路段，疑似超速失控撞上前方白色自小客車後翻覆，車上29歲越南籍阮姓男子當場死亡，郭男及另名乘客杜男送醫急救。經警方實施酒測， 郭男酒測值達0.89，涉嫌酒駕肇事，被依公共危險罪嫌送辦。

嘉義縣民雄鄉13日晚間10許，發生一起酒駕肇事死亡車禍，據目擊民眾表示，郭男駕駛自小客在台一線往南路段超速狂飆，還不斷按喇叭超車，行經256公里寮頂路段時，疑失控且未注意到前方武姓女子駕駛白色自小客才撞上。

郭男車子衝撞前方自小客後，疑又撞上安全島，導致車子全毀變形、車內物品散落一地，駕駛及2名乘客受困車上。民雄消防局獲報後趕到現場救援，駕駛郭男身上有多處受傷，且滿身酒味，阮性男子已無生命跡象，另一乘客杜男則被拋出車外，造成胸骨骨折、多處挫傷。

警方表示，遭追撞的武姓女子其酒測值為0，僅受輕傷不願就醫，阮男送醫後宣告不治。郭男酒測值達0.89，目前仍在加護病房治療中，詳細肇事原因責任歸屬仍需調查。

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(中時電子報)