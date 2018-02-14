歐巴馬政府資深官員：美應以謙卑態度 現實思考對中政策

2018年02月14日 15:59 中時 江靜玲

美國歐巴馬政府的兩位資深官員表示，美國一直對重塑中國道路有著過高的野心，但當前現實顯示，美國高估自己能力，他們呼籲美國以新的謙卑態度，重新思考對中國的政策。

美國國務院前亞太助卿坎貝爾和前副總統拜登副國家安全顧問雷特納在最新一期的《外交事務》期刊「決戰中國」─北京如何藐視美國的期望，專文中表示，從二戰後，美國對自己決定中國路線一直有著不切實際的認知，國共內戰期間，美國駐中國特使馬歇爾希望爭取國民黨和共產黨人間的和平；韓戰期間，杜魯門政府認為可以阻止毛澤東的軍隊穿越鴨綠江。

尼克森打開中國大門時，他和季辛吉都相信，跟中國和解能離間中俄，而隨著中美關係愈來愈接近，中國對國家利益的看法會改變，這也是華府對中國投注最大賭注和最樂觀期待的時候，1967年秋，尼克森在《外交事務》上寫道 ，「在中國變化前，世界是不安全的。」當時，即使對中國意圖持懷疑態度的決策精英也相信，美國力量和霸權可能很容易把中國塑造成美國喜歡的模式。

但近半個世紀後，記錄越來越清楚地表明，華府相信其影響中國發展道路的力量是錯誤的。

坎貝爾和雷納特指出，不論胡蘿蔔或棍棒都沒有影響中國。 外交和商業參與沒有帶來中國政治和經濟的開放；美國的軍事力量或區域平衡都未能阻止北京尋求取代美國主導體系的核心成分；自由的國際秩序也未能預期引誘或約束中國。 中國反而採取了自己的方式，超乎美國預期走自己的路。

專文中指出，種種現實需要美國對中國的態度進行清醒的反思。這種重新評估會帶來很多風險，直到最近還有反對者警告不要破壞美中雙邊關係的穩定或引發新冷戰。 但是，文中強調，若要與北京建立一個更強大，更持續的關係，需要誠實地看待有美國「有多少基本假設是錯誤的」。.

美國和中國間的貨物貿易從1986年的不到80億美元猛增到2016年超過5780億美元，增長了30多倍。文中指出， 直到最近，美國的決策者和企業領袖大多默許與中國潛在的商業利益如此大，以保護主義或制裁來應對是不明智的，只在小事上計較。現在，與中國交往的短期挫折似乎將變成永久傷害。以合作和自願方式打開中國經濟是失敗的，包括川普政府與中國的全面經濟對話。

專文中說， 經濟成長本來不僅會帶來進一步的經濟開放，還會帶來政治自由化，台灣和南韓都是例子。但北京應對全球化，設置隔離牆並加強國家控制，建立更多威權主義。

文中指出，華府面臨現代史上最強大的對手，但中國不是敵人，一如政治學家奈伊在克林頓政府時期帶領五角大樓亞洲部門所言，「如果我們把中國視為敵人，我們將保證會是敵； 如果我們把中國視為朋友，我們不能保證友誼，但我們至少可以保持開放良性結果的可能性。」

坎貝爾和雷特納建議，新政策起點是華府不要高估美國改變中國的能力，與其孤立、削弱或改造中國，不如先把焦點放在自己和盟邦的能力與行為上，務實重思對中國政策。相對簡單的第一步則是:「承認我們的政策沒有達到我們的期望」。

(中時)