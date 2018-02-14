南檢年前公布緝毒成果 印尼運毒案7日起訴

2018年02月14日 13:35 中時 程炳璋

檢方在一處社區住宅內查獲嫌犯種植水耕大麻。（台南地檢署提供）

毒品深入台灣社會，台南地檢署選在過年前公布今年多件緝毒成果，宣誓檢方打毒不只針對大案，社區販毒、包裝工廠等民生型案件檢方同樣查緝，去年中破獲的印尼運毒案近日也剛起訴，以行動要大家有感。

全台執行安居緝毒專案才剛落幕，台南地檢署14日公布查緝成果，包括社區設置毒品咖啡包分裝工廠、外籍人士持有非法電子菸、民宅內種植水耕大麻及社區販毒案件都在今年1、2月份執行行動。另外去年中破獲的台灣運毒至印尼案件，7日剛偵結，全依照毒品危害防治條例起訴。

其中東區1件在住宅內設置毒品咖啡包分裝工廠，進行販毒案件，檢方1月底執行行動，扣得尚未分裝的毒咖啡3大包（毛重合計203.33公克），已裝填毒咖啡的膠囊1大包（毛重34.32公克），依照販毒罪嫌將陳姓主嫌逮回偵辦，最後3萬元交保。

南檢襄閱檢察官柯怡伶強調，南檢偵辦毒品案件不只針對大型國際毒梟，包括隱藏在社區、大樓中的小型販毒案、小盤藥頭，或是以郵寄方式闖關的毒品郵件，許多社區型態的毒品案件都在偵辦中，偵辦毒品的檢察官經常問案到三更半夜。

南檢選在小年夜公布5件毒品案查緝成果，除了印尼運毒案外，其中4件都屬社區毒品犯罪型態，雖然破獲的毒品量不大，但強調檢方打毒，是要解決民生問題，給社會一個無毒家園。

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(中時)