南檢年前公布緝毒成果 印尼運毒案7日起訴

檢方偵辦印尼國際運毒案，檢警跨國追至印尼偵辦。（台南地檢署提供）

友善列印
中時
檢方在一處社區住宅內查獲嫌犯種植水耕大麻。（台南地檢署提供）

毒品深入台灣社會，台南地檢署選在過年前公布今年多件緝毒成果，宣誓檢方打毒不只針對大案，社區販毒、包裝工廠等民生型案件檢方同樣查緝，去年中破獲的印尼運毒案近日也剛起訴，以行動要大家有感。

全台執行安居緝毒專案才剛落幕，台南地檢署14日公布查緝成果，包括社區設置毒品咖啡包分裝工廠、外籍人士持有非法電子菸、民宅內種植水耕大麻及社區販毒案件都在今年1、2月份執行行動。另外去年中破獲的台灣運毒至印尼案件，7日剛偵結，全依照毒品危害防治條例起訴。

其中東區1件在住宅內設置毒品咖啡包分裝工廠，進行販毒案件，檢方1月底執行行動，扣得尚未分裝的毒咖啡3大包（毛重合計203.33公克），已裝填毒咖啡的膠囊1大包（毛重34.32公克），依照販毒罪嫌將陳姓主嫌逮回偵辦，最後3萬元交保。

南檢襄閱檢察官柯怡伶強調，南檢偵辦毒品案件不只針對大型國際毒梟，包括隱藏在社區、大樓中的小型販毒案、小盤藥頭，或是以郵寄方式闖關的毒品郵件，許多社區型態的毒品案件都在偵辦中，偵辦毒品的檢察官經常問案到三更半夜。

南檢選在小年夜公布5件毒品案查緝成果，除了印尼運毒案外，其中4件都屬社區毒品犯罪型態，雖然破獲的毒品量不大，但強調檢方打毒，是要解決民生問題，給社會一個無毒家園。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時)

國道警執勤重傷縫400針 內政部長… 開熱水器洗澡竟引氣爆 落地窗破…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。