BIGBANG入伍＋1！GD情人節丟噩耗2／27唱從軍樂

GD確定2/27入伍，T.O.P日前工作近照流出。（圖／達志影像；取自愛奇藝韓娛微博）

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中時電子報
T.O.P最近回到替代役工作崗位。（圖／取自愛奇藝韓娛微博）

韓國天團BIGBANG日前才合體慶祝成員太陽娶妻，今(14日)情人節便爆出BIGBANG中第二服役順位的G-DRAGON（GD）已收到兵單，確定將在2月27日，也就是13天後正式入伍，但未透露將被指派前往哪所新兵訓練營，而所屬公司YG娛樂也已證實。

繼成員T.O.P於去年2月入伍後，BIGBANG接下來將高唱從軍樂的便是GD與太陽，而GD上周才被《DISPATCH》爆料疑用學位延遲兵期。2009年他從慶熙大學後現代音樂學科退學後，隔年改讀國際網絡大學康樂體育學科，2013年畢業後，同年9月考上世宗大學的物流學科碩士，前年8月畢業後，再以兵役法中28歲後唯一延遲入伍的條件「準備博士學位」申請延兵役，但對此，YG娛樂當時只回應：「GD和太陽還沒收到入伍通知」。

今媒體爆出GD收到兵單，YG娛樂隨後發聲證實：「GD於27日將以現役兵入伍是事實，為了不引起混亂，會安靜地入伍」，而去年鬧出呼麻風波的隊友T.O.P最近重回替代役崗位，8日網上傳出他的工作近照，可見他穿著圍裙頭低低露出微笑，氣色也變好不少，似乎已漸漸走出過去涉毒陰影。

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(中時電子報)

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