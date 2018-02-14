驚！川普兒才被恐嚇 歐巴馬辦公室大樓也收白粉信

2018年02月14日 13:26 中時電子報 蔡萱

@WTOP white powder scare at WWF Building (Obama office located in bldg) pic.twitter.com/LyWDU1iLMH — Henry McCants (@CuriousHenwin) February 13, 2018

美國總統川普長子小唐納才接到白粉信恐嚇後，美國前總統歐巴馬華盛頓辦公室位於的世界自然基金會總部所屬的大樓，也收到了內有白色粉末的信件，這也是美國2天內第2起白粉信件的事件，讓人心惶惶。

美國特勤局發言人亞當斯（Jeffrey Adams）表示，這封信件是在13日上午11點寄給世界自然基金會總部（World Wildlife Fund）。這棟大樓也是美國前總統歐巴馬在華盛頓辦公室的所在地，目前暫時未知歐巴馬事發時人是否在辦公室內，且歐巴馬的住家也離這棟大樓很近，這讓特勤局不敢大意，立刻出動調查。

美國在經過2001年的炭疽生化攻擊釀成5人死亡的事件後，對內含不明物質的包裹人心惶惶，好在美國特勤局在經檢驗後，證實白色粉末只是爽身粉，對人體並沒有傷害。消防人員則表示，這封信件是由香港寄出，信中並未威脅的文件。

這也是2日內第二起世界自然基金會收到的粉末信的事件，該基金會在瑞士總部12日也收到了含白色粉末包裹，事後也證實粉末對人體無害。

同時，這也是美國本周第二起白色粉末信件，美國總統川普的長子小唐納（Donald Trump Jr.）兩天前也收到了一恐嚇「白粉信」，當時信件寄到他位於紐約曼哈頓的住家，並且由他的妻子妮莎（Vanessa Trump）代收，儘管凡妮莎開信後並未感覺身體不適，但為了安全起見，包含凡妮莎及其母親都被送醫檢查。

好在信中的白粉經檢驗後，也證實只是玉米粉，凡妮莎的檢查後也無特殊症狀。信中除了白粉外，還有一封威脅信，稱小唐納是「惡劣的人」。小唐納對此憤怒表示，寄信的人「令人作噁」。

除此之外，英國國會大廈也在昨日收到內藏白色粉末的包裹，不過這個包裹經化驗後，證實裡面的白色粉末對人體無害，反恐部門也正在對此事件展開調查

美國在2001年曾發生炭疽菌孢子攻擊事件，當時有多家新聞媒體和2名民主黨參議員收到含有炭疽菌孢子的信件，導致5人死亡，17人被感染。

(中時電子報)