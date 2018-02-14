越南籍夫妻年貨大街朝聖走失 中市機動派出所助團圓

越南籍夫妻年貨大街朝聖走失，中市機動派出所助團圓。（陳淑芬翻攝）

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中市警方春節期間設置160個機動派出所，為民服務還進行預防犯罪宣導。（陳淑芬翻攝）

警方呼籲，春節期間中市交通要道及觀光點等地擴大規劃160個「機動派出所」設置處所，民眾可善加利用。日前才在一中商圈的年貨大街協助逛街走散的越南籍夫妻重逢，15分鐘就幫急如熱鍋的金姓女子在人海中找到丈夫，夫妻重逢緊緊相擁，場面溫馨感人。

台中市政府警察局為使民眾能夠安心歡樂過好年，在全市交通要道、治安要點、觀光地區以及人潮高度密集區域，擴大規劃160個「機動派出所」，例如：一中、逢甲商圈、年貨市場及風景名勝等地點周邊，提供民眾便捷服務。

台中市警局第二分局育才派出所，11日晚間在一中商圈年貨大街設置機動派出所服務民眾，11日晚間接獲1名急如熱鍋螞蟻的外籍女子報案，但是她滿口聽不懂的外語，雙方比手畫腳及簡單英文溝通後，警方得知她與丈夫逛街走散了，立即展開協助「尋夫」任務。

警方安撫金女，並協助撥打阮男在台的行動門號，但都無人接聽，員警決定直接帶著金女擠入人群中尋人，並通報周邊所有執勤員警與協勤民力合力協尋，約15分鐘後，眼尖員警發現1名焦急男子，上前關切詢問，果真是與金女丈夫。

第二警分局表示，為了發揮機動派出所的功能，一中商圈年貨大街結合警察志工設置服務攤位，除維護交通秩序、加強防竊作為外，並主動提供民眾諮詢服務及受理各項案件，現場還設計犯罪預防宣導九宮格小遊戲及有獎徵答活動，以寓教於樂的方式強化反毒、防詐騙等犯罪預防知識。

(中時)

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