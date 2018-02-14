林佳龍赴以色列交流 參考經驗發展台中智慧城

2018年02月14日 13:59 中時 陳世宗

台中市長林佳龍等人，參訪特拉維夫智慧城市營運中心。（台中市政府提供）

台中市長林佳龍赴以色列展開市政交流，13日參訪特拉維夫市政府智慧城市營運中心！林佳龍表示，以色列面對國土安全衝擊，同時推動智慧創新服務；市府正打造水湳智慧城，建置「智慧應變暨交控中心」，特拉維夫是最好的借鏡，將指示相關局處進一步交流合作，讓台中智慧城加速實現。

副秘書長郭坤明說，以色列特拉維夫市政府在2014年起，與摩托羅拉公司合作於市府內建立24小時運作的智慧城市營運中心，並在該市各個公共區域廣布多功能攝影機，透過無線網路即時回傳分析判讀，若偵測出不尋常意外，將立即透過警報系統示警，以利全市市民第一時間緊急應變。

林佳龍昨日接受全球市長會議主辦單位安排，前往特拉維夫智慧城市營運中心參訪聽取簡報。林佳龍說，以色列科技應用相當進步，在面對國土安全的威脅下，同時推動創新服務，尤其市府智慧營運中心在城市角落廣布攝影機，在兼顧市民隱私及相關法律與專家意見下，即時蒐集影像，再進行分析應用，不僅有效保護國土安全，更可運用在災害防救、急救醫療系統、物流、水電等公用事業的調度與聯繫等多元層面。

林佳龍指出，台中正打造智慧城市，水湳經貿園區定調為智慧園區，規劃建立「智慧應變暨交控中心」，特拉維夫的推動基礎將可供借鏡，市府相關局處將再組團來訪，進一步促成合作，讓台中智慧城加速實現。

另外，近年來，國際反恐計畫與策略成為城市安全重要議題，以色列在此基礎上發展智慧城市服務，其中又以m-Prest公司及R-MOR公司居業界領先地位，並具有國際級城市安全防務經驗，在網路防衛、國土安全、反恐等領域，擁有先進技術與實績。

林佳龍昨天下午與各國市長也特別前往科技園區聽取該兩家公司主管簡報，會後林市長也特別與R-MOR公司CEO Ory Segev交換意見，盼引進業界創新技術，提升智慧科技服務品質。

(中時)