暗黑女神又含又舔送福利 明日花綺羅鮮奶油遮點歡慶情人節

AV女神明日花綺羅情人節放送福利，裸體玩鮮奶油引發粉絲暴動。(取材自明日花綺羅IG)

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中時電子報

華人最大節日農曆過年將至，但在除夕吃團圓飯之前，莫忘還有個甜蜜蜜的2/14情人節，日本AV圈「孃王系」女優一把手、被封為「D槽女神」的明日花綺羅，以精緻五官與不科學火辣身材走紅，因此不只持續推出謎片，其他工作也滿滿，讓明日花綺羅出道10年不僅人氣歷久不衰，知名度也越來越高，而身為超級女神，她可沒忘了情人節這個重要節日，凌晨在IG超情色放送福利啦！

29歲的第一線暗黑女神明日花綺羅，人氣超高但卻一點都不臭跩，她一直相當樂於在社群網站寫文、po照跟粉絲互動，也因此累積一大票鐵粉，今天適逢情人節，她14號凌晨在IG貼出兩張辣照，祝大家情人節快樂，只見女神綁著俏皮春麗頭，下身只有桃色小褲跟鞋襪，上半身則完全赤裸，一張是她斜坐在美式流理檯旁，用蕾絲圍裙材質做成的小愛心布塊遮點，而另一張更誇張。

另一張美照，明日花綺羅竟然「玩食物」，胸前小紅豆用鮮奶油擠花勉強遮住，另外還沾了滿手白色泡沫，露出無辜表情邊含邊舔手指，情色度破表，瞬間掀起討論熱潮，粉絲暴動留言直呼想加入幫吃奶油，甚至呼喊：「有想過奶油的感受嗎，有種衝著我來！」，女神這兩張魅惑照成功在情人節燃起熊熊慾火，粉絲感動疾呼這真是單身人士最好的福利了。

(中時電子報)

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