搶救大猩猩 巨石強森攜手娜歐蜜哈瑞絲找解藥

2018年02月14日 14:00 中時 潘鈺楨

大猩猩「喬治」突變成巨大猛獸。（華納提供）

巨石強森與導演布萊德派頓繼《加州大地震》、《地心冒險：神秘島》之後，第三度攜手合作的新作《毀滅大作戰》，14日釋出最新預告片。身材高大魁梧的巨石強森站在基因突變的銀背大猩猩「喬治」的身邊，身材竟也顯得嬌小，在這支全新預告中，除了突顯各種巨獸強大的破壞力之外，也展現了幽默的一面，而巨石強森與巨大猩猩喬治的友誼成為保衛城市不受摧毀的最後一線希望。

《毀滅大作戰》敘述靈長類動物學家戴維斯奧克耶（巨石強森 飾）天性孤僻，不善與人交際，但是卻與一頭智商極高、個性溫馴的銀背大猩猩「喬治」整天形影不離。喬治從兩歲起就一直接受戴維斯的照顧，卻沒想到一次基因實驗出狀況，讓喬治在一夜之間產生無法預測的突變，成為一頭力大無窮且身手矯健的巨大猛獸，所到之處破壞殆盡。然而禍不單行的是，其他地方也很快發現類似的大型變種生物，像是飛狼與鱷魚…等，牠們在北美各地到處肆虐。於是戴維斯與基因工程師凱特（娜歐蜜哈瑞絲）攜手合作，要設法盡快找到解藥，藉以終止這場毀滅性的大災難，同時拯救那位曾經是他朋友的「喬治」。

除了巨石強森外，《毀滅大作戰》主演的卡司還有另有兩名性格男星：喬麥格尼洛與傑佛利狄恩摩根，其他演員包括娜歐蜜哈瑞絲、馬林艾珂曼、傑克拉齊、P.J.拜恩，瑪莉薛頓，布蕾妮希爾，傑克奎德等知名演員。電影將於4月12日週四早場起在台上映。

(中時)