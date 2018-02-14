歐洲三大影后對決 薇拉莉葛琳諾、艾曼紐德芙院線拚人氣

艾曼紐德芙飾演對別的男子動心的有夫之婦。（佳映提供）

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曾與湯姆克魯斯和達斯汀霍夫曼合作電影《雨人》的威尼斯影后薇拉莉葛琳諾，今年因主演《我的女兒》（暫譯）得以角逐柏林影后。由她飾演盲人整骨師的愛情電影《裸色愛情》也即將於今年春天上映；並和另外兩位歐洲影后艾曼紐德芙以及芬妮亞當在院線較量演技與人氣。

佳映娛樂將在戲院推出全新企劃「影后對決」，包括三部由三位歐洲影后級女星主演的電影，在大銀幕上訴說三種不同的女人心事。這三部新片除了薇拉莉葛琳諾的《裸色愛情》，還有艾曼紐德芙的《給自己的情書》和芬妮亞當的《我的美麗爸爸》。艾曼紐德芙在新片中飾演對別的男子動心的有夫之婦，堪稱歐洲版的《麥迪遜之橋》；曾於蔡明亮導演作品《臉》中演出的楚浮最後戀人芬妮亞當，則於新片中挑戰詮釋經由手術從生理男性變成生理女性的肚皮舞孃，面對二十五年未曾謀面的親生兒子前來「尋父」，「她」究竟該如何面對？

佳映娛樂將於春節期間在臉書粉絲團上舉辦這三部電影的票選活動，讓觀眾從這三部影片的海報中票選出最想看的一部電影，並為獲得最高票數的電影於正式上映之前舉辦電影特映會。同時，也會從投票給這部電影的粉絲當中抽出幸運得主，成為這場特映會的座上嘉賓。詳情請洽「佳映娛樂」的官方臉書粉絲團：

https://www.facebook.com/Jointmovie.tw/

(中時)

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