年前掃黑除暴查獲2起暴力討債集團

2018．02．14 嘉義縣 ▲涂姓主嫌號召黨羽約計18人，前往朱姓被害人經營的麵攤內砸店，讓店家無法再做生意。（張伊珊翻攝）

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農曆年前，嘉義縣市警方執行聯合掃黑，兵分多路出動近80名員警，查獲2起案件，分別逮捕以蕭姓與涂姓為首的暴力討債集團，查扣行動電話、切結書、授權書等多項證物，以及上百萬元支票，兩案均依違反組織犯罪防制條例、妨害自由、恐嚇等罪嫌移送法辦。

警方調查，蕭姓主嫌及其同夥約4人，以放款收取高額利息或巧立名目、憑空增添債務等方式，強押被害人簽立本票，還以言詞恐嚇、毆打被害人等暴力手段逼討債務。昔日「山豬幫」首腦陳姓男子，也是被害人之一，陳男不僅遭毆打，還被迫拍下跪道歉求饒影片，上傳臉書知名社團「黑色豪門企業」，從加害人變成被害人。

另外1起則是以涂姓主嫌為首，該集團勢力龐大，手下成員10餘人，經常在嘉義地區鎖定小型攤販、店家等，趁其經營不善、急需現金週轉時，以俗稱「日仔會」的高利貸放款，一會3萬元月息7000元，實拿2萬3000元，每日繳納本息1000元，連繳30日即算結清，其年利率高達276%，算準店家資金死穴定期收帳，要是攤販無力償還，再貸予現金，步步算計好比「溫水煮青蛙」。

去年10月間，麵攤老闆朱姓被害人，因無法支付本息，涂嫌即號召黨羽集結，不顧現場仍有客人消費，砸毀店面及店內設施，讓被害人無法再做生意，以殺雞儆猴之效壯大其集團威勢。

(中時)

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