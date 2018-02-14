無法返台過年 廈門台商：回家路猶如飲水 冷暖自知

2018年02月14日 15:55 中時 藍孝威

由於東航、廈航的春節加班機被迫取消，許多在大陸的台商、台生今年無法返台過年。廈門市台商協會副會長高青卿感嘆，今年的回家路，真是猶如飲水，冷暖自知。她的母親連麗子住在台北，早就採買了一堆雞鴨魚肉準備做年夜飯，但現在女兒無法返台，老太太落寞的說，「這麼多菜我一個人怎麼吃？吃著也沒滋味。」

《福建日報》報導，高青卿原本買了回台北的廈航加班機機票，打算遲一點回去，沒想到台灣官方遲遲未核准春節加班機，因為擔心金門機場天氣多變且運力有限，她退掉機票後也沒有選擇走廈金航線。

「這次確實有夠折騰，許多朋友告訴我，原本的計劃都打亂了，有的台商還得從港澳轉機回台，不僅機票貴了，而且舟車勞頓，時間多花了好幾倍。」高青卿感嘆，今年的回家路，真是猶如飲水，冷暖自知。

高青卿的母親、79歲的連麗子最大的心願是每個春節能見一見在廈門工作的女兒，「我們一家難得團圓，就盼著春節一起熱熱鬧鬧地吃個飯，你看我早就準備了雞鴨魚肉什麼的，都是他們愛吃的，可是現在不回來了，這麼多菜我一個人怎麼吃？吃著也沒滋味。」

「之前說買好票肯定回來的，我準備了好多菜，突然就沒法回來了，心裡真不好受。」79歲的連麗子最大的心願是每個春節能見一見在廈門工作的女兒高青卿，但這個春節高青卿一家不回來了。

(中時)