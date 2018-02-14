聖路易水晶搭青蛙熱 推青蛙王子文鎮

2018年02月14日 14:50 中時 吳娮翎

Saint-Louis聖路易青蛙王子水晶文鎮，15萬1590元。。（Saint-Louis提供）

Saint-Louis聖路易描繪金邊狗（戊戌）年水晶文鎮，17萬4920元。（Saint-Louis提供）

Saint-Louis 聖路易櫻花水晶文鎮，13萬6050元。（Saint-Louis提供）

展現法式優雅的Saint-Louis聖路易水晶，從1586年起至今，都是頂級工藝代表，為慶祝2018年中國農曆新年而特別設計「戊戌年文鎮」另有珍藏版「描繪金邊文鎮」，品牌也為象徵富有「蟾蜍」打造出限量50件的「青蛙王子水晶文鎮」，每件皆有編號和日期。

「青蛙王子水晶文鎮」採用高溫噴燈熔燄技術製作，使蟾蜍矗立在充滿法式風情的千花庭園上。其皇冠造型是出自同一個水晶一體成形切割而成，並鍍以精美的24K黃金裝飾。

「戊戌年文鎮」中的小狗圖案是用高溫噴燈熔焰技術製作而成，狗象徵著信任和忠誠的動物，根據東方傳統，白色的耳朵是財富的象徵，因此特別用水晶賦予狗新的意象，象徵年節賀慶，戊戌年文鎮限量編號88件；另有戊戌年文鎮珍藏版「描繪金邊文鎮」，水晶球體從五個不同方向深切割裝飾，象徵著犬項圈上的飾釘，在其中兩個斜角切割處鍍上24K黃金，強化作品的珍貴性，限量18件。

(中時)