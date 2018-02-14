中市大雅交流道新設南向車道通車紓解春節車潮

2018年02月14日 14:51 中時 陳世宗

台中市政府新增大雅交流道南向車道，預期整體路口紓解效率將提升24％，下大雅交流道車輛就可直通中清路省時又環保。（陳世宗攝）

國道一號大雅交流道銜接中清路及環中路，鄰近台74線快速道路，肩負台中市南來北往重要交通樞紐，因車流量大常造成平面道路回堵；台中市政府新增大雅交流道南向車道，14日下午4時通車，預期整體路口紓解效率將提升24％，下大雅交流道車輛就可直通中清路省時又環保。

交通局長王義川說，大雅交流道因鄰近台74快速公路及重要聯外幹道中清路，車流匯集且交通量大，常造成平面道路回堵；經與高速公路局共同研商，決議分二階段改善。副市長林陵三在各單位陪同下，14日實地視察第二階段改善成果。

林陵三表示，大雅交流道是中市易塞車20處路口之一，經交通局、高速公路局等跨機關會勘後，決議增加左轉車道，在下交流道往市區方向增設南向車道，直通中清路不必再繞道至環中路，可少了2個紅綠燈停等時間，可讓車流更順暢避免回堵至高速公路。

從環中路往高速公路方向，市府將交通時相改為「紅燈可以右轉」，上高速公路匝道後，協調交通部高速公路局同意開放路肩行駛，讓車輛可以很順利上高速公路。15日就是除夕，希望在路口改善後，返鄉遊子或旅客在經過這個路段時不再壅塞。

林陵三表示，台灣大道中港交流道部分也有一個交通措施，如果黎明路、潮洋路段出現車輛回堵情況時；將由交通大隊機動警員引導車輛右轉到台74線的平面道路，再轉市政路前往市區，解決中港交流道壅塞問題。

建設局強調，為根本解決大雅交流道交通瓶頸，高公局規畫新增匝道，由國道一號岔出後，緊鄰員寶庄圳往南走，銜接台74線於「北屯二東入匝道」及「崇德路東出匝道」之間增設台74線高架橋，全長約1.5公里，預計111年完工。

(中時)