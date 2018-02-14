圖輯》冬奧雙人滑冰 各國美女上陣較勁

俄羅斯組合Natalia Zabiiako與Alexander Enbert。(美聯社)
俄羅斯組合Kristina Astakhova與Alexei Rogonov。(美聯社)
澳洲組合Ekaterina Alexandrovskaya與Harley Windsor。(美聯社)
德國組合Aljona Savchenko與Bruno Massot。(美聯社)
義大利組合Valentina Marchei與Ondrej Hotarek。(美聯社)
法國組合Vanessa James與Morgan Cipres。(美聯社)
以色列組合Paige Conners與Evgeni Krasnopolski。(美聯社)
捷克組合Anna Duskova與Martin Bidar。(美聯社)
加拿大組合Kirsten Moore-Towers與Michael Marinaro。(美聯社)
美國組合Alexa Scimeca Knierim與Chris Knierim。(美聯社)
中國大陸組合韓聰與隋文靜。(美聯社)
中國大陸組合彭程(男)與金楊。(美聯社)
南韓組合Kim Kyuen與Chan Alex Kang。(美聯社)
北韓組合Ryom Tae Ok與Kim Ju Sik。(美聯社)
日本組合木原龍一與須崎海羽。(美聯社)
(中時電子報)