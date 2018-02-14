國民黨南市長初選納入陳子敬？2參選人不同調

國民黨議員今建議將無黨籍友軍與黨內參選人進行一次性民調，勝出者代表泛藍力量參選。（程炳璋攝）

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中時

國民黨台南市長的初選辦法仍未定案，國民黨主席吳敦義10日提出可採兩階段或一次性兩種民調方法進行，12位國民黨台南市議員今建議，黨內參選人與無黨籍友軍應進行一次性全民調，等於將無黨籍陳子敬納入黨內初選民調系統，兩位國民黨初選參選人高思博、黃秀霜對此各持正、反意見。

民進黨台南市長黨內初選6搶1，激烈的戰況選到「黨內互打」，國民黨卻遲遲無法確定台南市長初選辦法，看在國民黨支持者眼裡十分擔憂。

吳敦義日前到台南參加授證典禮，認為可採兩種方式，包括國民黨的參選人與無黨籍友軍採一次性全民調比拼，民調高者勝出，或者國民黨內參選人先進行民調，優勝者再與無黨籍友軍比拼民調。

國民黨台南市議員共有15人，今邀集14位議員開會，有12位議員同意以一次性民調方式作為初選辦法，並將決議結果發文給黨中央作為建議參考。等於同意將有意參選的無黨籍陳子敬納入國民黨內的一次性全民調。

針對這項建議，有意參選的高思博表示同意，他認為民調提名才是最公平、公正的方式，整個泛藍都該納進初選，結合志同道合的力量，回應人民的呼喚。

在上屆台南市長選戰失利，這次捲土重來的黃秀霜已準備4年，對議會這項決議有不以為然，她認為政黨有主體性，最後人選都應該是黨員，陳子敬若最後想擁有國民黨的支持力量，就應該先加入黨籍。

(中時)

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