20歲雙胞胎兄弟不學好 當暴力組織首腦砸店

彰化溪湖警方破獲詹姓雙胞胎兄弟為首的暴力犯罪集團。（鐘武達翻攝）

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彰化縣埔心鄉1家臭豆腐店去年遭多人砸店、開槍與丟擲信號彈恐嚇，警方追查發現涉案首腦是1對才20歲的詹姓雙胞胎兄弟，他們透過民俗藝陣號召成員從事暴力犯罪，14日小年夜，警方大舉收網行動，共拘提、傳喚詹姓兄弟等16人到案，赫然其中有6人是未成年。

溪湖警分局偵查隊副隊長黃枝泉指出，去年11月埔心鄉臭豆腐店發生遭暴力滋事案後，警方立即組成專案小組追查，調閱監視器過濾清查，鎖定詹姓雙胞胎兄弟涉有重嫌，並擴大偵辦。

詹姓雙胞胎兄弟檔，年紀輕輕無所事事，以民俗藝陣為號召，專門招攬未成年少年加入，仰仗人多勢眾從事暴力組織犯罪。該集團除了在臭豆腐店開槍、丟擲信號彈，還曾於去年9月，因口角在埔心鄉大溪路糾眾持槍毆打被害人，並恐嚇取財。

另外，去年11月間，詹嫌等人又因爭風吃醋，揪眾在員林市至善停車場毆打高中生，行徑相當囂張。

溪湖警方歷經3個多月掌握詹姓兄弟等人的犯罪事證，報請彰化地檢署檢察官高如應指揮，並在農曆新年前夕，動員70餘名警力兵分多路展開收網行動，除了傳喚詹姓兄弟等16人，還查扣安非他命、K他命、混合型毒品咖啡包及武士刀等證物，全案訊後依《組織犯罪防制條例》等罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

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(中時)

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