M503航路爭議台生抗議 府：念書學生都已安全返台

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春節因M503航路引爆爭議，有台生抗議，總統府發言人林鶴明今表示，據他們了解，在大陸念書的學生都已經回到安全回到台灣來了，若有無法回來，可以提供名單給與相關協助，至今尚未有人提出需求。

至於有關兩岸間春節交通等等措施，林鶴明表示，政府團隊已經全力做好各項安排，進一步訊息可以向權責部門了解，歡迎每一個海外的遊子回國過節，實際上包括在大陸就讀的同學們，他們了解這些學生在一月中已經放寒假，都已經安全地回到台灣來和家人團聚，也祝學生新年快樂。

台灣學生聯誼總會會長邱榮利坦言，已有900多名台生回來了，但不能像往年只用2500元人民幣（約台幣11500元）買到機票就是不爽。

林鶴明表示，飛航安全是基本權益，也是國際責任。政府對於兩岸間往來國人、商旅的安全與權益，有無可拋棄的責任，必須有所堅持。呼籲北京當局採取彌補措施，依據2015年兩岸所達成共識，由雙方儘速展開技術性協商，化解此一事件對區域穩定、兩岸關係以及飛安造成的負面衝擊。

林鶴明強調，北京當局違背兩岸雙方2015年關於處理爭議航線的共識，在未經協商下片面啟動M503等四條爭議航路，這不僅是對台海和平現狀以及東亞區域安全穩定的破壞，更是對區域間飛航安全的嚴重衝擊。

(中時)

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