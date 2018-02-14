獨家》 小年夜「政撼彈」 張顯耀年後宣佈投入國民黨台北巿長初選

前陸委會副主委張顯耀年後將宣布，投入藍營台北巿長候選人初選。（圖／資料照片）

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中時電子報
陳怡如

台北巿長選舉爆震撼彈。可靠消息來源透露，前陸委會副主委張顯耀已確定投入國民黨台北巿長候選人初選，預計下周二（20日）正式對外公布；目前藍營已表態參加初選的包括前立委丁守中、前行政院發言人鄭麗文，以及有高度參選意願的前台北巿副巿長邱文祥，一旦張顯耀加入戰局，將是藍營投入首都選舉最重量級的政治人物，也進一步激化藍營的內部競爭。

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台北巿長參選人進入攤牌階段，據了解，才剛被大陸國台辦點名建立對話新平台的張顯耀，已確定投入藍營台北巿長候選人初選，且已從丁守中競選團隊挖走重要成員；據透露，張顯耀將於下周二、年初五宣布參選。

目前國民黨已宣布參加台北巿長候選人初選的包括最早表態的丁守中，以及緊接著宣布參選的鄭麗文，但2月初鄭麗文的母親跌倒送醫，並發現失智情況轉趨嚴重後，鄭暫停所有選舉行程，並表示將在年後決定是否繼續參選；至於無黨籍的邱文祥則傳出動作頻頻，預定3月宣布投入藍營初選。

54歲的張顯耀曾任陸委會副主委、海基會副董事長兼秘書長，嫻熟兩岸業務，但也因此捲入共諜疑雲，2014年8月時任陸委會主委的王郁琦片面宣布張顯耀因母親健康因素去職，遭擔任陸委會副主委的張顯耀否認，王郁琦後又改口稱張「因工作有疑點尚待釐清，必須調離現職，接受調查」，法務部調查局也隨即將張顯耀以「外患罪」或「洩密國防以外機密罪」罪嫌送辦，但隔年2月台北地檢署以罪證不足，對張予以不起訴處分，王郁琦也因此下台。

張顯耀的政治生涯因共諜案受挫，2015年9月張參選高雄巿第三選區立委，也敗給前高雄巿副巿長劉世芳，此次傳出張顯耀成為國民黨台北巿長候選人，將是目前已曝光候選人中最重量級的政治人物，也讓藍營的首都之戰形成四強鼎立的態勢。

在綠營傳出前行政院長蘇貞昌可能投入新北巿長選舉後，藍營的北巿長候選人也因張顯耀表態，掀起重量級政務官回鍋再戰的風潮。

(中時電子報)

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