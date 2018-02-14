蔡英文春節全台跑透透 除夕夜與馬英九同場祈福

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蔡英文總統過年行程，除夕夜比照往年邀請總統府資政史明進官邸圍爐，除夕深夜前往金山的「法鼓山2017除夕撞鐘祈福典禮」，前總統馬英九、國民黨主席吳敦義也會出席這場祈福活動。

媒體報導，總統可能不出席「屏東」拜年。總統府發言人林鶴明表示，這不是正確的報導。總統拜年行程，第一天就到屏東。

林鶴明指出，媒體報導，稱總統在日前屏東行程有因為車隊受到反年金改革民眾干擾，可能取消過年行程，這是不正確的訊息。

林鶴明說，而為了保護元首安全，總統在日前的屏東行程，維安人員曾一度依法排除反年金改革人士可能對車隊的衝擊干擾，適逢農曆春節，也再次感謝維安人員的專業付出以及辛勞，祝福大家新年快樂。

由於今年正逢選舉年，總統今年春節，幾乎全台跑透透，林鶴明今天公布總統春節行程，駁斥媒體「不到故鄉屏東拜年」的說法。林鶴明指出，總統初一到台東天后宮、屏東玉皇宮、高雄三鳳宮、台南台灣首廟天壇、嘉義縣新塭嘉應廟；初二基隆天顯宮、台北市保安宮、新北市中和烘爐地、桃園平鎮三崇宮、新竹縣竹東惠昌宮、新竹市香山財神廟、苗栗頭份義民廟；初三台中梧棲大庒浩天宮、彰化南瑤宮、南投松柏嶺受天宮、雲林西螺福興宮、嘉義市嘉邑城隍廟。

(中時)

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