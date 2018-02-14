台商不回台出席春節聯誼？海基會：報名踴躍

友善列印
旺報

有媒體報導，有台商表示由於東航、廈航加班機被迫取消，導致無法返鄉，甚至因此決定不出席海基會台商春節聯誼活動，海基會14日表示，經聯繫瞭解，台商返鄉過年幾無問題，僅少部分航點返陸機位尚有不足，海基會將持續協調協助台商解決問題。21日在台北舉行的台商春節聯誼活動，報名狀況十分踴躍，蔡總統也預計將親自出席。

海基會表示，21日舉行的台商春節聯誼活動，目前已有超過100家台商協會、逾200名會長或榮譽會長報名參加，報名情況與往年相比並未減少。

為協助台商順利返鄉，海基會多次提醒台商，及早因應調整春節疏運期間機位安排，並提出六項因應方案，建立返台諮詢服務專線，全力協助大陸台商、台籍幹部及眷屬都能回家過年。迄今為止，來電請求協助的民眾僅有寥寥數通，海基會也在第一時間順利協助民眾洽訂返台機票，順利返台過年。

近日，海基會與受影響地區及鄰近地區台商協會多次聯繫，了解當地台商返台相關安排，獲知當地台商、台籍幹部及眷屬多已完成返台過年相關交通行程安排，均能順利返台回家過年。

行政院、民航局於13日亦指出，取消加班機所影響的8個航點，目前都還有空位，所謂「取消加班機導致無法返鄉」的說法完全是假議題。依民航局資料顯示，並未發現國籍業者刻意哄抬票價。民航局針對國籍業者訂有票價上限，這段時間並沒有業者違規。對於部分人士放話，所謂「訂不到返鄉機票」、「機票變貴」等說法，海基會深表遺憾。

海基會強調，大陸應以台商利益為優先考量，讓兩岸航空小兩會儘快進行技術性協商，我方協商大門始終沒有關閉。春節返鄉過年是台灣人高度重視的習俗，海基會與政府會盡最大的努力，全力協助所有鄉親順利安全返台過年，也能在與家人團圓之後，順利返回工作崗位。

海基會再次呼籲，海基會設有返鄉服務專線，若台商有返鄉購票的需求，可以撥打海基會返台諮詢服務專線(台商服務專線02-25337995、緊急服務專線02-25339995)，將持續為民眾提供協助。

(旺報)

無法返台過年 廈門台商：回家路… 「大過狗年」作品展開幕　少兒、…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。