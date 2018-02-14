台商不回台出席春節聯誼？海基會：報名踴躍

2018年02月14日 15:56 旺報 徐維遠

有媒體報導，有台商表示由於東航、廈航加班機被迫取消，導致無法返鄉，甚至因此決定不出席海基會台商春節聯誼活動，海基會14日表示，經聯繫瞭解，台商返鄉過年幾無問題，僅少部分航點返陸機位尚有不足，海基會將持續協調協助台商解決問題。21日在台北舉行的台商春節聯誼活動，報名狀況十分踴躍，蔡總統也預計將親自出席。

海基會表示，21日舉行的台商春節聯誼活動，目前已有超過100家台商協會、逾200名會長或榮譽會長報名參加，報名情況與往年相比並未減少。

為協助台商順利返鄉，海基會多次提醒台商，及早因應調整春節疏運期間機位安排，並提出六項因應方案，建立返台諮詢服務專線，全力協助大陸台商、台籍幹部及眷屬都能回家過年。迄今為止，來電請求協助的民眾僅有寥寥數通，海基會也在第一時間順利協助民眾洽訂返台機票，順利返台過年。

近日，海基會與受影響地區及鄰近地區台商協會多次聯繫，了解當地台商返台相關安排，獲知當地台商、台籍幹部及眷屬多已完成返台過年相關交通行程安排，均能順利返台回家過年。

行政院、民航局於13日亦指出，取消加班機所影響的8個航點，目前都還有空位，所謂「取消加班機導致無法返鄉」的說法完全是假議題。依民航局資料顯示，並未發現國籍業者刻意哄抬票價。民航局針對國籍業者訂有票價上限，這段時間並沒有業者違規。對於部分人士放話，所謂「訂不到返鄉機票」、「機票變貴」等說法，海基會深表遺憾。

海基會強調，大陸應以台商利益為優先考量，讓兩岸航空小兩會儘快進行技術性協商，我方協商大門始終沒有關閉。春節返鄉過年是台灣人高度重視的習俗，海基會與政府會盡最大的努力，全力協助所有鄉親順利安全返台過年，也能在與家人團圓之後，順利返回工作崗位。

海基會再次呼籲，海基會設有返鄉服務專線，若台商有返鄉購票的需求，可以撥打海基會返台諮詢服務專線(台商服務專線02-25337995、緊急服務專線02-25339995)，將持續為民眾提供協助。

(旺報)