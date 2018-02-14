外籍朋友生根竹市 市長請圍爐體驗台灣年味

2018年02月14日 15:30 中時 陳育賢

新竹市長林智堅（中）在小年夜前夕，宴請在新竹市生根的外國朋友，體驗台灣農曆年圍爐味。（陳育賢攝）

新竹市長林智堅將在14日晚間的臉書，首度親自大公開Yumi毛遂自薦手寫信。（陳育賢攝）

新竹市人口組成多元，許多外國朋友在此落地生根，市長林智堅在小年夜前夕，特別邀請來自日本、印尼、美韓等外國朋友一起圍爐提前過新年，並以在地美食特色入菜，彼此分享各國年節的習俗，一同體驗充滿新竹味的溫馨好年。

林智堅表示，新竹市外籍人口占人口數3.5％，許多人因工作、求學、觀光等不同原因而來到新竹市，匯集到這個地方、喜歡上這個城市，進而在這裡找到家鄉的感覺而成為「新」新竹人。

因此，這次特別在小年夜前夕的空檔，邀請來自歐美、日本、東南亞的外國朋友提前圍爐，共同體驗充滿新竹味的好年。

小年夜前夕的創意圍爐在充滿新舊融合風味的「東門市場」開席，市府特別找來以各式在地食材入菜的年菜，圓桌擺滿新竹市特色菜餚，包括老店薑母雞、竹樂食堂黑米糕、南勢里金瓜米粉、客家封肉筍絲、象徵帶來富貴的金元寶水餃、蘿蔔糕、蝦子、年年有魚等。

來自東南亞的燕麗是香山區「艷麗Pondok Sunny」南洋風餐廳的當家主廚，她也端來鎮店名菜印尼「千層糕」與眾人圍爐，與外籍朋友共同體驗融合異國風的新竹味年節。

5歲就隨牧師父親來到台灣的David Hammer，目前在綠園道與護城河附近開設北歐咖啡館，已是十足的「老新竹人」，台灣人的農曆新年對他而言，早已是自己生活的1部分，對於春節，每年也都會有期待心裡。

林智堅在圍爐宴上也與外國朋友舉杯，以各國語言互祝「新年快樂」拜早年，現場也玩起「新竹過好年：年節景點大猜謎」，老新竹的David更誇下豪語說，新竹市的景點難不倒他，共同猜出新竹火車站人行徒步區、轉運站風雨走廊、護城河燈飾、新竹市府前祈願居等年節景點，現場歡笑聲不斷，東門市場年節氣氛滿滿。

而林智堅與外國朋友的圍爐過程，也將於14日晚間8點於林智堅臉書播出，除有神秘主持人串場，林智堅也將首度親自大公開Yumi毛遂自薦手寫信，外國朋友體驗新竹味圍爐的趣味互動闖關過程，猜輸的外國朋友更將受到神祕懲罰，敬請鎖定「林智堅市長臉書」https://www.facebook.com/hsinchunew/，邀請各位朋友留言互動加入猜謎，一起熱鬧度過小年夜。

(中時)