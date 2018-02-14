年後找頭路底加！ 高市2／23辦大型徵才

2018年02月14日 15:29 中時 柯宗緯

年後有意轉職的民眾，注意囉！高市勞工局指出，因應年後企業徵才熱潮，2月23日下午2時至5時，在高市府四維行政中心地下2樓大禮堂，舉辦大型徵才活動，共邀請「晶傑達光電、華新科技、華泰電子、樂逸旅居、尊龍大飯店、三商巧福、全家便利商店」等47家廠商，提供上千個工作機會，平均薪資高達34K，求職朋友可提前上訓就中心網站瀏覽（http://www.ktec.gov.tw/），歡迎想求職、轉職的民眾做伙來找好頭路。

訓就中心主任楊茹憶指出，本次徵才與高市榮服處合作，特別駐點提供榮民（眷）及服役4〜9年退役官兵適性評量、就學補助、職業訓練等多項服務。活動開場還有專業健身教練帶動健康操，呼籲民眾愛工作也要顧健康！而配合農曆年後緊接而來的元宵佳節，現場完成求職面試的民眾，可憑活動闖關卡參加猜燈謎、贈送精美小禮等活動。

農曆年後除了大型徵才活動熱鬧登場，勞工局訓練就業中心也將陸續辦理「餐飲烘焙、資訊行銷、工業機械操作、大客車駕駛」等失業者職訓課程。

今(107)年首度開辦｢ERP採購財務管理師養成班｣，培樣民眾學習「企業資源規劃系統」，學習如何達成企業客戶及時交貨的需求，為求職技能加分。職訓費用由政府補助80%~100%，且符合特定對象身分者，上課期間可請領職訓生活津貼安心受訓，有興趣的民眾可洽：07-7330823轉202~209。

(中時)