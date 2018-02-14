春節台南鼓樂盛宴 台南十鼓節初一登場

台南十鼓仁糖文創園區每年固定於春節推出「十鼓節」，已經成為一項傳統。(曹婷婷攝)

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十鼓節精彩鼓樂演出從大年初一持續至大年初十，精彩可期。(曹婷婷攝)

13年來，台南十鼓仁糖文創園區每年固定於春節推出「十鼓節」，蔚為一項傳統，平均過年都吸引3、4萬人潮湧入觀賞演出，今年循例邀請4國5團的精彩鼓樂團隊，從16日（大年初一）至25日（大年初十）進駐園區表演，並首度開放3個室內展演劇場，首創分級制，不同音樂型態區隔，讓觀眾各取所需，重頭戲唯一一場5團大匯演僅限初五晚上8點。

十鼓文創創辦人謝十表示，2018十鼓節除了邀請來自韓國的桭天下藝術團、日本野武士太鼓團、日本琉神太鼓團、法國葛理茲38打擊樂團以及台灣十鼓擊樂團等優秀的展演團隊進行精彩演出外，最特別的是，來自法國的葛理茲38打擊樂團 Glyss 38 Percussion Group，在大年初一至大年初五每天早上10點，於室內影音館提供限量190人體驗工作坊（僅開放現場報名），這也是過去沒有的嘗試，期待帶給遊客新火花。

此外，十鼓擊樂團2017《道》年度公演獲得熱烈好評，今年度更將分別在可容納800人的室內夢糖劇場以及容納500人的室內中型劇場，帶來完全不同感受的公演展演節目，讓錯過現場感受世紀公演的朋友們，也有機會回味、觀賞不一樣的十鼓《道》打擊版演出。

(中時)

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