喜慶蘭花 春節假期不凋法

內湖花市增山蘭園劉儒昌示範春節蘭花擺設。（彭媁琳攝）

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內湖花市增山蘭園劉儒昌示範春節蘭花擺設。（彭媁琳攝）
內湖花市增山蘭園劉儒昌示範春節蘭花擺設。（彭媁琳攝）

趁著春節連假前的好天氣，許多民眾到花市採買應景花卉。內湖花市增山蘭園劉儒昌指導幾招春節蘭花保鮮、不凋的方法。劉儒昌指出，最好放在室內固定位置不要挪動，遇到寒流來時就不要澆水，如果能靠窗接近陽光更好。

劉儒昌建議，春節前可到花市挑選花朵沒受傷、根莖較壯碩的蘭花，注意有沒有被蟲咬過的痕跡，蘭花根部白白胖胖的最好。現場也許可以請店家用水苔、青苔包裹根部，幫蘭花保濕。

帶回家後，最重要的是擺放在固定位置不要挪動，讓蘭花適應環境。大概一週澆水一次，如果遇到寒流來就不要澆水。擺放位置不受限，可以靠近窗台，也可以放在室內，有日光燈每天照射7、8小時即可。

選購蘭花品項上，劉儒昌指出，嘉德利亞蘭的花朵大，也有豔麗的顏色、香氣，很適合過年擺放。另外，細碎花朵的文心蘭，則有豐收的感覺，或是猴臉蘭等，都能增添過年氣氛。

如果想要更熱鬧，但又不想花太多錢，劉儒昌建議可以DIY，選購50元左右的中國結、喜炮，或是一些小吊飾，搭配蘭花擺設。另外，還可以用家裡現成的盤子、杯子，當作擺設蘭花的器皿，環保又省錢。

(工商)

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