曾誓言不與女王合葬 丹麥王夫病逝終年83歲

2018年02月14日 15:10 中時電子報 蔡萱

丹麥女王瑪格麗特二世（Queen Margrethe）的夫婿亨里克親王（Prince Henrik）病逝家中，終年83歲。亨里克親王多年來多次表達不滿自己的頭銜和所受到的待遇，他也在去年忿忿不平的說，死後不會和妻子合葬。

丹麥皇室聲明表示，亨里克親王於13日晚上11點在哥本哈根弗雷登斯堡宮，於睡夢中安祥的去世。臨終時，他的妻子瑪格麗特二世和2名兒子都陪伴在他身旁。

亨里克親王於上月底因肺部感染被送往位於首都的哥本哈根大學醫院接受治療，也查出了他的肺部有腫瘤。丹麥王室也在13日網站上稱亨里克親王的病情十分嚴重，他也已經被送回他和女王長期居住的弗雷登斯堡，因親王希望可以在家中度過人生的最後時光。

亨里克親王和瑪格麗特二世的長子弗雷德里克王儲（Prince Frederik）也因父親病重，在上周短暫的出席南韓平昌冬季奧運會後，就返回丹麥陪伴父親。

亨里克親王出生於法國，於1967年跟瑪格麗特二世結婚。亨里克在瑪格麗特登基後，一直不滿自己只是「女王背後的男人」，他多次表示希望能比照傳統的王儲妻子能獲得的王后（Queen consort）頭銜般，可以獲封「配國王」（King Consort）的頭銜，而不只是親王（Prince consort）。

但是瑪格麗特二世是丹麥自1412年以來的首位女王，所以丹麥王室也幾乎沒有女王夫婿稱號的前例可循。

這讓亨里克親王十分不滿，他曾說：「我覺得受到了性別歧視，我氣炸了。丹麥是一個捍衛性別平等的地方，但卻似乎認為丈夫不如他們的妻子」，他也在2016年退休並拋棄頭銜，自從那時起便很少出席公開活動。

按照傳統，丹麥皇室會長眠於羅斯基勒主教座堂內，但憤怒的亨里克親王也去年表示，自己沒有辦法被平等對待，那麼自己死後也將不會和妻子合葬。如今丹麥皇室還沒宣布亨里克親王會葬於何處。

(中時電子報)