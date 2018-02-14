曾誓言不與女王合葬 丹麥王夫病逝終年83歲

亨里克親王以及女王瑪格麗特二世。(圖/美聯社)

友善列印
中時電子報

丹麥女王瑪格麗特二世（Queen Margrethe）的夫婿亨里克親王（Prince Henrik）病逝家中，終年83歲。亨里克親王多年來多次表達不滿自己的頭銜和所受到的待遇，他也在去年忿忿不平的說，死後不會和妻子合葬。

丹麥皇室聲明表示，亨里克親王於13日晚上11點在哥本哈根弗雷登斯堡宮，於睡夢中安祥的去世。臨終時，他的妻子瑪格麗特二世和2名兒子都陪伴在他身旁。

亨里克親王於上月底因肺部感染被送往位於首都的哥本哈根大學醫院接受治療，也查出了他的肺部有腫瘤。丹麥王室也在13日網站上稱亨里克親王的病情十分嚴重，他也已經被送回他和女王長期居住的弗雷登斯堡，因親王希望可以在家中度過人生的最後時光。

亨里克親王和瑪格麗特二世的長子弗雷德里克王儲（Prince Frederik）也因父親病重，在上周短暫的出席南韓平昌冬季奧運會後，就返回丹麥陪伴父親。

亨里克親王出生於法國，於1967年跟瑪格麗特二世結婚。亨里克在瑪格麗特登基後，一直不滿自己只是「女王背後的男人」，他多次表示希望能比照傳統的王儲妻子能獲得的王后（Queen consort）頭銜般，可以獲封「配國王」（King Consort）的頭銜，而不只是親王（Prince consort）。

但是瑪格麗特二世是丹麥自1412年以來的首位女王，所以丹麥王室也幾乎沒有女王夫婿稱號的前例可循。

這讓亨里克親王十分不滿，他曾說：「我覺得受到了性別歧視，我氣炸了。丹麥是一個捍衛性別平等的地方，但卻似乎認為丈夫不如他們的妻子」，他也在2016年退休並拋棄頭銜，自從那時起便很少出席公開活動。

按照傳統，丹麥皇室會長眠於羅斯基勒主教座堂內，但憤怒的亨里克親王也去年表示，自己沒有辦法被平等對待，那麼自己死後也將不會和妻子合葬。如今丹麥皇室還沒宣布亨里克親王會葬於何處。

(中時電子報)

文章來源：Prince Henrik, husband of Denmark's Queen Margrethe II, dies aged 83

驚！川普兒才被恐嚇 歐巴馬辦公… 美國務院：與北韓可展開預備性磋…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。