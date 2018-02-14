震災英雄犬「鐵雄」康復返院 獲免費醫療卡

興大頒發免費醫療卡給鐵雄，左至右：台中市消防局主秘楊元吉、興大獸醫學院院長張照勤、興大獸醫教學醫院院長陳文英、興大主秘陳德勛。（馮惠宜攝）

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興大獸醫醫療團隊與鐵雄合影。（馮惠宜攝）
鐵雄回診，外耳炎與腿外傷已康復。（馮惠宜翻攝）
鐵雄回診，外耳炎與腿外傷已康復。（馮惠宜翻攝）
台中市搜救犬隊14日到興大獸醫教學醫院健檢，左至右為斯斯、腿腿、鐵雄、美樂蒂、本丸。（馮惠宜翻攝）

參與花蓮震災負傷而歸的「鐵雄」，經多日療養已恢復健康，14日由領犬員李俊昇帶領回到中興大學獸醫教學醫院回診，又跑又跳，還有不少粉絲跟牠互動合影。中興大學也特別頒發興大免費醫療卡給牠，承諾興大專業的獸醫團隊會一直守護鐵雄的健康，未來搜救犬出勤，醫療團隊將提供隨隊醫療服務。

台中市消防局特搜大隊馳援花蓮震災，搜救犬鐵雄在倒塌的統帥飯店現場，穿梭瓦礫堆找到受困16小時的兩名員工，首次出勤立下奇功，也讓鐵雄聲名大躁，但此次出勤，牠也陸續出現右耳感染發炎、右前肢創傷，10日隨隊返回台中後立即到中興大學獸醫院就醫治療，14日回診時牠已恢復健康，右前肢不再包著紗布，活潑的牠也熱情的和民眾互動。

領犬員李俊昇說，鐵雄經連日休息，逐漸恢復健康，比以前更黏人，經常會賴在人身旁不停磨蹭，想要討摸、抓背；他表示，近來很多粉絲主動表示要捐贈狗罐頭、沐浴用品、保健食品為鐵雄補身，但這些消防局已編列經費，請粉絲們不必費心，過年期間，也會為鐵雄等搜救犬加菜。

除鐵雄外，台中市消防局犬隊斯斯、腿腿、美樂蒂與本丸四隻搜救犬也一併進行健康檢查，五隻犬隊在台中市消防局主秘楊元吉帶領下抵達醫院，興大主秘陳德勛特別頒發獸醫教學醫院免費醫療卡給鐵雄，未來將由興大專業的獸醫團隊守護鐵雄的健康。

陳德勛表示，此為興大首次發出免費醫療卡，興大是全國最早創立獸醫學院的大學，教學醫院科別及設備完整，未來興大獸醫醫療團隊將成為搜救犬的堅強後盾，長期提供鐵雄身體健檢與出勤前後的醫療服務，讓搜救犬在前線救災時有更完備的醫護保障。

(中時)

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