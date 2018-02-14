【單身情人節】鍾瑶：不用花心思在男人身上

鍾瑶（左）與吳思賢劇中談情說愛。（三立提供）

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互動不錯。（三立提供）
拍戲有默契。（三立提供）
鍾瑶劇中醉酒，吳思賢陪伴她。（三立提供）

鍾瑶與吳思賢（小樂） 合演三立、東森週五華劇《姊的時代》，今天適逢情人節，小樂說自己不是個浪漫的人，也不會準備什麼華麗的禮物，曾做過最浪漫的事就是買很大束的花送當時喜歡的女生，當下很浪漫，但其實心意大於意義，因為鮮花1、2天就枯了。

由於小樂身邊的女性姊姊們多，所以他有時候也會出奇不意和身邊單身的姊姊說情人節快樂，姊姊們會覺得很溫暖。由於戲中兩人的關係即將有所轉折，小樂即將從「送餐暖男」進化到將對鍾瑶展開攻勢，被問到未來這個角色將怎麼擄獲鍾瑶的心，小樂說：「我覺得成功追到姊不難，但是之後的相處細節才是困難所在。」也考驗編劇描繪姊弟戀情侶的功力。

最近因為《姊的時代》，鍾瑶成為獨立女性的代表，她對全天下的女生說「男生真的沒有讀心術也很不懂得猜心，如果真的有想要的禮物或是對情人節的期待，不妨就誠實地跟另一半說吧」。至於單身的女生，「單身的女生今年可以好好省下金錢與時間，不用花心思在男人身上」，講完還自己偷笑：「自由自在就跟現在的我一樣啦。」

鍾瑶的情人節往往都在工作中度過，她雖然不會特別慶祝，但有時候會跟姊妹一起喝酒吃飯聊聊女人的心事。之前在法國的時候，她曾有一段難忘的情人節，當時的男友在情人節當天矇著她的眼，帶她走遍巴黎景點與餐廳，讓她到現在印象深刻。

現在的鍾瑤，對於花大錢買來的禮物反而沒有太多感動，「現在的自己，對於簡單樸實的驚喜更有感覺，就算是一起簡單吃個飯，但是餐後收到男生親手做的禮物或是特別規劃的小旅行，都能讓我覺得開心無比」。

戲中開始要談姊弟戀，她說，年紀輕的弟弟們對於情人節應該會有比較多的創意或特別驚喜，雖然這些可能都不用花大錢，但是他們花心思準備的驚喜往往最能感動姊姊。

小樂劇中在鍾瑶即將步入禮堂前告白鍾瑶，讓鍾瑶不知所措，另一方面鍾瑶與藍鈞天都因不捨8年感情，決定重新修補出軌造成的傷痕，網友紛紛為小樂飾演的蘇燦抱屈。

昨情人節前夕，近300位網友在臉書留言獻計，要幫蘇燦追到鍾瑶飾演的凱婷姊，小樂在拍戲現場開直播，要在上百條留言中選出最讓鍾瑶走心的招數，沒想到小樂看了留言：「要追凱婷姊只能靠我，這些招數都不夠看。」把鍾瑶逗得笑彎腰。

(中時)

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