春節免人擠人 搭小黃順風車返鄉優惠又方便

2018年02月14日 15:23 中時電子報 綜合報導

春節返鄉人潮多，時常為了搶車票搞得人仰馬翻，在一票難求的情況下，讓返鄉變得一點也不簡單！ 台灣大車隊貼心為乘客解決返鄉困擾，因應春節返鄉搭車需求，推出了小黃【順風車】服務，搭乘台灣大車隊司機順風車返鄉，不但享有比平時搭乘小黃還優惠的車資，又能馬上和家人團聚，溫馨的搭車服務是春節返鄉不錯的選擇。

台灣大車隊提供優質的搭車服務及安全舒適的乘車環境，搭車除了使用55688APP預約叫車，或是路上攔車，台灣大車隊也提供多種搭車模式，可以和朋友一起共乘搭車分攤車資或使用春節小黃順風車服務。

順風車顧名思義就是順路一起搭車，適合長途搭車需求的乘客，不用煩惱花費大筆的包車費用，只需要補貼司機油錢費用，就能輕鬆搭車，春節返鄉不妨使用順風車服務，不但為荷包省錢，一樣享有和小黃同樣的搭車服務！

要如何使用小黃順風車服務呢？乘客透過55688APP上的【順風返鄉優惠】，進入go2gether大車隊拼車網站上即可看到所有司機刊登的順風車行程，搜尋是否有和自己時間及地點相符合的行程路線，司機透過車機訊息媒合後，乘客將會收到司機確認簡訊，於約定時間地點完成搭乘後，進入55688APP信用卡功能，並點選車載媒體上的【55688APP】圖示，掃描QR code即可付款。

台灣大車隊小黃順風車返鄉優惠又溫馨

活動時間 : 107/2/1~2/28

順風車步驟如下：

1. 登入55688APP，點選左側選單【順風車返鄉優惠】，進入go2gether大車隊拼車網站 https://go2gether.tw ，並點選【限時優惠】，即可看到所有司機刊登的順風車行程。

步驟一

2. 點選【從哪裡出發?】篩選出發地點按下【確定】後，輸入搭乘資訊【上車地址】、【下車地址】並設定日期和時間。

步驟二

3.輸入【手機號碼】、【特殊需求備註】後，系統會引導您註冊55688會員，既有會員可直接登入，登入後系統辦別APP是否有綁卡，若沒綁定會跳出信用卡綁定畫面。

步驟三

4.輸入55688帳號、密碼後，即完成登入，按下【確定】後會看到【已完成搭乘申請】。

步驟四

5.完成搭乘申請步驟後約10分鐘，會收到司機確認承接與否的簡訊。

步驟五

6. 完成搭乘後，進入55688APP信用卡功能，點選掃描QR code 付款。

(中時電子報)