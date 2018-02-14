自馬國搭機運毒返台 台中機場攔獲10.3公斤

2018年02月14日 15:36 中時 王文吉

張姓旅客自馬來西亞經香港轉機來台，將2公斤K他命綁在左右腰際，闖關失敗被逮。（王文吉翻攝）

台中國際機場查獲5名旅客夾帶安非他命、k他命闖關，總計查獲13145克毒品。（王文吉攝）

海關人員執行入境申報查驗，攔查5名本國籍男子夾帶大量毒品入境。（王文吉攝）

農曆春節將至，機場運量大增，台中海關辦理港龍航空KA494班機由台中機場入境旅客通關，查獲2起旅客夾帶毒品闖關案件，5名嫌犯將毒品綁在腰部、腿部，意圖從綠線檯通關時，海關關員即予攔查，共計查獲13145克毒品，由航警局高雄分局及航調處台中站偵辦。

台中關表示，11日晚間9時許，值勤關員實施亂數抽檢時，察覺3名男子搬運行李，動作不協調，走路還有明顯外八，意圖自免申報綠線檯通關，經上前攔查，並請航警局台中所員警協助，發現涂姓等3名旅客腰處均束綁1包白色粉末，雙腿也綁有2包白色粉末，經檢測結果，呈現安非他命反應，查獲合計8854公克。

涂姓等3名涉案旅客將毒品用透明膠帶綁在身上，因天氣寒冷，外頭包裹外套，並不明顯。他們向警方表示，在香港遇到一名不知名男子，各以10萬元代價，託運白色粉末入境，再放置到指定地點，完成任務後，酬勞就會匯入銀行帳戶，對於成分並不清楚。

年前機場入出境旅客大增，檢調接獲情資，港龍航空13日KA494班機有旅客夾帶毒品入境，海關人員當晚9時許配合警方抽驗，查獲張姓及鄭姓旅客將4291克K他命藏在左右腰際，涉案旅客及毒品由調查局航調處台中調查站偵辦。

台中海關年前兩度攔獲2起夾帶毒品闖關案，共計查獲13145克毒品，逮捕5名本國籍涉案旅客，據了解，5名嫌犯有2人是堂兄弟，都是自馬來西亞檳城起飛，經香港轉機返台，兩起毒品來源及流向是否有關聯，警調還要深入追查。

(中時)