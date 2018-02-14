溪頭妖怪村迎新春！吃乖乖、撿金角 抽「大吉」籤送住宿券

溪頭妖怪村迎新春，推出限量版「怪怪．乖乖」！（廖志晃攝）

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溪頭妖怪村在新春期間，山妖不僅除穢，還將解籤送大禮！（廖志晃攝）
溪頭妖怪村新春山神祭，推出精彩節目及有趣活動！（廖志晃攝）

旺旺狗年迎新春，溪頭妖怪村推出全新限量版「怪怪．乖乖」餅乾，維持「乖乖」的傳統口味，卻有妖怪的全新風貌，要讓大、小朋友吃了後，平安又順利！春節期間，參加山妖解籤，抽中「大吉」籤，就送住宿券！

妖怪村長林志穎表示，今年妖怪村入口設置「金角童」，每天下午2時30分與晚上7時10分，帶領遊客到「金角童」的雕像前，參加「摸金角、撿金角、迎錢財」活動，金角是由妖怪村MO巧克力魔坊手工製作的純巧克力，要讓遊客及村民「摸金角，乎你大富貴」、「撿金角，乎你賺大錢！」

妖怪村吉祥物枯麻和八豆，將在園區發放限量祈福財運紅包；新春期間，參加每天2場的山妖解籤揮毫活動，幸運抽中「大吉」籤，就可獲得住宿券！

2月18日下午3時30分，於平安鼓廣場準備限量的平安雞，遊客看表演同時吃平安。

每天晚上8時「山妖赴宴」，山妖阿傻及布魯，為旅客除穢迎福趕小人，現場還會發放限量「小人卡」及溪頭限定且限量的「怪怪．乖乖」，遊客依照指定的動作，進行奉茶儀式，就有機會獲得「怪怪乖乖」餅乾及小山妖。

新春期間，妖怪村豐富多元又精彩，食衣住行育樂通通有，好玩又有趣！

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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