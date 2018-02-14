【假戲有真做？】迪麗熱巴和這位男星合作沒火花

2018年02月14日 15:36 中時 洪秀瑛

迪麗熱巴詮釋得活靈活現。（中天提供）

迪麗熱巴與高偉光談千年戀。（中天提供）

迪麗熱巴與高偉光談千年戀。（中天提供）

中天玄幻愛情大戲《三生三世十里桃花》3月5日起，晚間8點在中天綜合台36頻道播出。該劇在大陸創下400億播放神話，大陸女星迪麗熱巴在《三生三世十里桃花》裡飾演癡心的九尾狐「白鳳九」，她在劇中猛烈追求大陸男星高偉光飾演的「東華帝君」，勇於追求愛情的形象讓她人氣直升，還有網友開玩笑封她「撩漢專業戶」。

25歲的迪麗熱巴出道4年，她表示出道4年共拍18部作品，幾乎全年無休，沒有太多自己的時間。迪麗熱巴認為，自己對愛情跟《三生三世十里桃花》的白鳳九一樣傻，「白鳳九是一個對愛情特別執著的女孩，會為了愛情做任何事，我也是特別執著的人」。

劇中她對高偉光飾演的「東華帝君」十分癡情，現實生活裡，兩人同屬楊冪旗下藝人，雙方合作多次，不少網友拱「在一起」，迪麗熱巴笑說：「我跟他（高偉光）沒火花，他戲裡外表高冷，但下戲說起話還會嘿嘿笑，我就會說你（高偉光）不要說話，保持帝君的情緒。」

迪麗熱巴因演出《三生三世》受高度關注，各種電視劇、電影邀約紛紛找上門，她自爆過去演出大陸電視劇《克拉戀人》時，差點被劇組換角，「當時我怎麼演都不順，導演對我沒信心

，還有說要換人，後來我就豁出去演了。」

所幸該劇播出後受到不少好評，人氣水漲船高，不久迪麗熱巴順利接演《三生三世》，飾演天姿絕色的白鳳九，精靈俏皮的模樣，擄獲不少粉絲芳心，但她自嘲是邋遢女，「我本身是一個會坐在沙發摳著腳，一有空閒就2、3天不洗頭，在家吃得滿地都是的女生」。

她自認沒偶像包袱，大喇喇地說因為工作忙碌，只能忙裡偷閒在家休息，不知不覺就邋遢起來，但即使如此也沒嚇跑粉絲，反而更喜歡她直率的個性。

更多勇敢追愛的九尾狐白鳳九，請鎖定中天綜合台36頻道3月5日起，每週一至週五晚間 8 點《三生三世十里桃花》。

(中時)