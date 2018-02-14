《時來運轉》籃球特尾樂爆發 消費者抱回8000倍彩金

2018年02月14日 15:38 中時電子報 尉遲佩玉 、 盧品青

金犬年大發好運來降臨，台灣運彩過年加碼「籃球特尾樂」最高獎金8,000倍以及超過30場單場/場中投注，陪消費者歡度新春假期。2月1日起加碼「籃球特尾樂」，累積至今有已有6位8,000倍獎金得主出現，更有同一位消費者在今年1、2月連中7,000倍、8,000倍彩金，成功為自己的年終獎金加碼。

台灣運彩表示，「籃球特尾樂」受消費者喜愛，是每年農曆春節必定加碼的投注玩法，為了取其諧音「發」，將獎金從7倍、70倍、700倍到7000倍，分別提高到8倍、80倍800倍以及到8,000倍，讓消費者一路旺到發發發。就有位消費者連續在今年的1、2月分別包牌投注810元(每注10元)抱回70,000元以及80,000元，消費者大方分享投注小密技，選定當日兩場賽事後，分析各隊出現單數或是雙數的機率高，該隊的所有單數或是雙數採用小額包牌法投注，就有機會抱走8,000倍獎金；也有消費者分享，就像樂透一樣，鎖定喜愛的隊伍，固定統計該隊出現分數的尾數，進行投注也大大增加了中獎機率。

台灣運彩「籃球特尾樂」加碼自即日起到2月底，消費者都有機會抱回8,000倍獎金，過年期間，加碼單場與場中投注賽事超過30場，萬眾矚目的美國職籃新秀挑戰賽及全明星賽正好在大年初二(2/17)與初四(2/19)舉行，今年全明星賽賽制更新，兩隊挑選準則沒有硬性規定限東區或西區，讓雷霸龍詹姆士領軍與咖哩柯瑞為首的兩隊，在同隊的球員組成有了更大的彈性及可看性。更多的精彩賽事資訊及運彩玩法，請上台灣運彩官網查詢。

(中時電子報)