《時來運轉》籃球特尾樂爆發 消費者抱回8000倍彩金

一位消費者抱回8000倍獎金。(台灣運彩提供)

友善列印
中時電子報

金犬年大發好運來降臨，台灣運彩過年加碼「籃球特尾樂」最高獎金8,000倍以及超過30場單場/場中投注，陪消費者歡度新春假期。2月1日起加碼「籃球特尾樂」，累積至今有已有6位8,000倍獎金得主出現，更有同一位消費者在今年1、2月連中7,000倍、8,000倍彩金，成功為自己的年終獎金加碼。

台灣運彩表示，「籃球特尾樂」受消費者喜愛，是每年農曆春節必定加碼的投注玩法，為了取其諧音「發」，將獎金從7倍、70倍、700倍到7000倍，分別提高到8倍、80倍800倍以及到8,000倍，讓消費者一路旺到發發發。就有位消費者連續在今年的1、2月分別包牌投注810元(每注10元)抱回70,000元以及80,000元，消費者大方分享投注小密技，選定當日兩場賽事後，分析各隊出現單數或是雙數的機率高，該隊的所有單數或是雙數採用小額包牌法投注，就有機會抱走8,000倍獎金；也有消費者分享，就像樂透一樣，鎖定喜愛的隊伍，固定統計該隊出現分數的尾數，進行投注也大大增加了中獎機率。

台灣運彩「籃球特尾樂」加碼自即日起到2月底，消費者都有機會抱回8,000倍獎金，過年期間，加碼單場與場中投注賽事超過30場，萬眾矚目的美國職籃新秀挑戰賽及全明星賽正好在大年初二(2/17)與初四(2/19)舉行，今年全明星賽賽制更新，兩隊挑選準則沒有硬性規定限東區或西區，讓雷霸龍詹姆士領軍與咖哩柯瑞為首的兩隊，在同隊的球員組成有了更大的彈性及可看性。更多的精彩賽事資訊及運彩玩法，請上台灣運彩官網查詢。

(中時電子報)

台灣運彩官網
中時電子報體育專頁

圖輯》冬奧雙人滑冰 各國美女上… NBA》火箭又創紀錄 長程火砲實在…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。