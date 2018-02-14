一度傳他殺 低收男陳屍貨櫃屋 研判跌倒喪命

2018年02月14日 15:52 中時 吳敏菁

彰化縣和美鎮低收吳姓陳屍獨居貨櫃屋，經和美警分局連日來抽絲剝繭，排除他殺嫌疑。（吳敏菁攝）

彰化縣和美鎮低收吳姓男子獨居貨櫃屋，於2月8日下午被家屬發現坐於床邊失血過多氣絕身亡，由於頭部右側有明顯外傷，經和美警分局連日來抽絲剝繭，排除他殺嫌疑，從死者吳男進入貨櫃屋入口處，發現拖鞋一隻、零錢及打翻水桶，並於入口處下方發現血液噴濺痕跡證；綜合研判死者吳男於返回住處入口處時，行動不便跌倒受傷失血過多所致。

低收吳姓男子領完過年救濟補助後，陳屍貨櫃屋，一度引起是否財殺、仇殺的猜疑，警方專案人員深入偵辦，撥雲見日，消弭當地居民不安氛圍。

警方指出，吳男平時獨居並嗜酒，雙腿殘障平時出入皆靠電動代步車通行，無工作收入，由親人救濟或領取就濟金度日，調查發現貨櫃屋陳屍現場擺放正常，毫無凌亂也無打鬥痕跡，上衣口袋發現2200元，最貴重手機亦未遺失，故排覬覦財物引發財殺可能。

專案小組成員漏夜調閱周遭監視器影像畫面，掌握吳男6日分別於13時48分許及18時27分許，由貨櫃屋住處駕駛電動代步車前往和美鎮彰新路物資發放處、品香小吃部及麗池公園等地，未與人發生衝突或交通事故情事，6日16時13分許及20時6分經由中寮派出所前彰新路返回貨櫃屋住處。

專案人員同步勘察死者手機通聯紀錄，發現死者於當6日20時6分返回住處後，晚上20時46分撥打電話至彰化秀傳醫院掛號專線，查該院掛號人員指出，吳男自稱有撞到頭部且有受傷，要求幫忙派遣救護車救護，建議吳男撥打119協助救援較快，但沒下文。

彰化縣警局也從鑑識科鑑識人員也從死者吳男現場貨櫃屋入口處，發現死者吳男拖鞋一隻、零錢及打翻水桶，並於入口處下方發現血液噴濺痕跡證；綜合研判死者吳男於返回住處入口處時，行動不便跌倒受傷失血過多所致；12日再臺灣彰化地方法院檢察署蔡檢察官會同法醫師解剖鑑定後，認定排除有外力介入他殺之虞。釐清真相後，免造成居民恐慌，警方並提醒民眾如有任何緊急危難應撥打110或119求助，以免錯失第一時間救助之機會。

(中時)