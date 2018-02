2018年02月14日 15:47 時報周刊 溫博鈞

有完售王組合之稱的韓國大勢紅星太妍、BTOB、Red Velvet 共同合作的《2018 BEST OF BEST CONCERT IN TAIPEI》演唱會,將於4月21日於南港展覽館舉行。

Red Velvet新專輯主打歌 〈Bad Boy〉一推出便橫掃海內外各大音源排行榜,她們親自感謝大家對新專輯《The Perfect Red Velvet》的熱烈支持,也甜向粉絲喊話,4月21日一定要來南展看她們。

主辦單位為了帶給台灣觀眾們最棒的視覺聽覺饗宴,斥資重金搭建階梯式觀眾座席及延伸舞台,更首創售票採三組韓星三款主視覺紀念票卡可任選,隨票並將贈送專屬紀念應援手燈,中控手燈將以各藝人團體應援色做多彩變換,營造萬人美麗燈海景象;節目內容也精彩可期,三組藝人不但演唱多首膾炙人口的代表作,也將是首次在台發表最新專輯主打歌。

(時報周刊)